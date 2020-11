Promo PC portables : 3 laptops Windows 10 jusqu’à 50% de réduction

► Chuwi GemiBook à 331 € au lieu de 589 € (-44%)



Ce Chuwi GemiBook intègre un processeur Intel Celeron J4115 cadencé à 2.5 GHz maximum, un circuit graphique Intel UHD Graphics 600, 12 Go de RAM DDR4, un disque dur SSD de 256 Go et un clavier rétroéclairé. La dalle de 13 pouces (33 cm) d’une définition de 2160×1440 pixels répondra à toutes vos attentes. Le WiFi de 5ème génération (802.11 ac) et la batterie ne sont pas en reste (38 Wh). Le châssis est tout métal, l’USB-C est de la partie et l’encombrement est réduit avec une épaisseur de 18 mm pour un poids de 1,3 kg.

► Teclast F6 Plus à 310 € au lieu de 584 € (-47%)



la Teclast F6 Plus : un appareil hybride original sous Windows 10. Il s’agit d’une tablette qui comprend un clavier se repliant à 360 degrés… Elle peut donc aussi servir de PC portable. Il ne s’agit pas pour autant d’un appareil «light» puisqu’elle embarque un processeur Intel N4100 Gemini Lake de 8ème génération épaulé par 8 Go de RAM DDR4. Les fichiers et le système sont stockés sur un disque dur SSD de 256 Go tandis que l’écran tactile de 13,3 pouces (33,8 cm) propose une résolution de 1920×1080. La batterie n’est pas en reste puisque les cellules de 10000 mAh autorisent une autonomie de plus de 5 heures en usage intensif. On compte aussi un port USB-C, deux ports USB 3.0, un port micro SD, le WiFi dual band 2.4/5.0 GHz et une sortie micro HDMI.

► Le Teclast F7 Plus à 289 € au lieu de 591 € (-51%)



Le Teclast F7 Plus est un laptop sous Windows 10 classique et robuste qui se fait néanmoins remarquer par son prix, son clavier rétroéclairé et ses performances : Intel Gemini Lake N4100 cadencé à 2,4 GHz, 8 Go de RAM DDR4, SSD de 256 Go et batterie très confortable qui autorise 8 heures d’autonomie en utilisation mixte. L’écran IPS de 14,1 pouces (35,8 cm) est très confortable, la connectique complète et il est très peu encombrant avec ses 7 mm d’épaisseur et ses 1,5 kg. Il est aussi complètement silencieux. Déjà proposé à un prix intéressant, ce PC se voit afficher avec une réduction de -51 % sans code promo. Ne traînez pas !

