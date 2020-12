Promo : l’imprimante 3D Artillery Sidewinder-X1 haute-précision à 314 € (-33%)

Haute précision, livraison depuis la France et belle promo, la Artillery Sidewinder-X1 a tout pour plaire à qui souhaite expérimenter l’impression 3D de qualité. Actuellement en vente Flash à 331 euros au lieu de 471 euros, son prix tombe à 314 euros avec le code promo ci-dessous.

La Sidewinder-X1 est une imprimante 3D d’excellente facture : pas le genre que vous regrettez d’acheter parce qu’il manque ceci ou cela. Ce n’est pas compliqué, elle a tout ce qu’il faut pour exprimer votre créativité : un lit à chauffage rapide, une détection de filament, la reprise d’impression en cas de panne de courant, l’auto-leveling, un écran tactile couleur, de larges molettes de mise à niveau, une extrudeuse à entraînement direct, un double axe Z synchronisé, etc. Son volume d’impression est aussi très confortable (300 x 300 x 400 mm) et elle permet d’imprimer depuis votre PC via le WiFi local ou de lancer des fichiers d’impression directement depuis son lecteur USB ou carte SD.

Du matériel de qualité permettant de réaliser toute sorte d’objets du plus petit au plus grand : figurines, jouets, éléments de décoration, maquettes… Un appareil proposé pendant une courte durée avec une réduction de 57 € par rapport au prix d’origine à condition d’entrer le code Q5ADA5B76F512000 juste avant le paiement. Pas de surprise avec les délais de livraison puisqu’elle est livrée de France.

Les + de la Sidewinder-X1 :

La Rolls des imprimantes 3D

Livraison rapide depuis la France

Préassemblée à 95 %, montage en 20 minutes

Avec le code promo Q5ADA5B76F512000