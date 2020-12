Promo : la tablette Android Teclast M40 à 159 € au lieu de 229 €

La Teclast M40 est une tablette surprenante : une compatibilité Android 10, un magnifique écran de 10.1 pouces (25,6 cm) avec une définition de 1920 x 1200 pixels, un SoC 8 cœurs cadencés à 2 GHz avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible à 256 Go. Cette tablette dispose aussi d’une compatibilité avec le Dual WiFi 2.4GHz/5.0GHz (802.11 ac), d’un chargeur USB-C, de haut-parleurs stéréo, d’un châssis en métal, d’un slot pour deux cartes SIM, d’une grosse batterie de 6000 mAh et de deux modules photo (8 MP + 5 MP).

Vous verrez que la tablette est affichée au prix de 184 €, mais après avoir entré le code B5ADE63414512001, vous pourrez valider l’achat pour 159 € avec les frais de port compris !

Pourquoi conseillons-nous la Teclast M40 ?

Une tablette récente sous Android 10

Bel écran, haut-parleurs stéréo et puce puissante

Batterie parfaite

Avec le code promo B5ADE63414512001