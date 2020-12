Promo forfait 5G chez RED by SFR : 130 Go pour 25 €/mois (sans augmentation)

Vous faites partie des heureux qui peuvent profiter de la 5G ? Super ! Le problème c’est que les forfaits 5G sont encore assez chers et que les prix pourraient bien baisser dans 6 mois. Pour être sûr de pouvoir partir quand vous le souhaitez, nous vous proposons le forfait 130 Go de RED by SFR à seulement 25 € : sans engagement et sans augmentation de prix.

La 5G débarque dans nos vies et pour en profiter il faudra disposer d’un appareil 5G et d’un nouveau forfait bien sûr. Le problème c’est que ces nouvelles offres sont un peu chères et qu’elles peuvent évoluer à la baisse avec la généralisation de la 5G sur le territoire.

C’est pour cela que l’offre de RED by SFR est très intéressante. Elle vous donne le droit à 130 Go de données en 4G ou en 5G avec les appels et les SMS illimités pour seulement 25 € par mois. Une bonne affaire quand on sait que l’offre «4G uniquement» de 100 Go est proposée à 20 €. C’est presque la 5G au prix de la 4G et sans augmentation de prix ! Vous pensez trouver moins cher ailleurs dans 3 mois ou 1 an ? Pas de problème puisque ce forfait est sans engagement : vous partez quand vous voulez ! Sachez aussi qu’avec ce forfait, vous disposez d’une réserve de 13 Go/mois d’Internet supplémentaires utilisables depuis l’UE et les DOM. Une vraie affaire à saisir !

Un réseau qui couvre Paris, Marseille/Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier, Nice et Nantes

Vous ne savez pas si vous êtes éligible ? SFR a déployé son réseau 5G sur les communes limitrophes de Paris, Marseille/Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier, Nice et Nantes. Pour plus de précisions, jetez un coup d’œil à cette carte. Vous pourriez être surpris !

Vous avez peur de changer d’opérateur ? C’est pourtant simple : composez le 3179 sur votre smartphone pour savoir si vous êtes encore engagé et recevoir votre numéro RIO. Il faudra communiquer ce dernier à RED lors de votre commande et votre nouvel opérateur se chargera de la transition. C’est aussi simple que ça. Et pour garder le même numéro de téléphone, il suffit de cocher la case dans le formulaire.

Pourquoi conseillons-nous ce forfait ?