Promo : deux smartphones champions du rapport qualité/prix à 139 et 185 €

D’ordinaire proposés à plus de 200 €, les excellents POCO M3 et Xiaomi Redmi Note 9 Pro sont en promotion chez nos partenaires Gearbest et Rakuten. Ces deux champions du rapport qualité/prix seront vous séduire grâce à leurs performances et leur autonomie.

► Poco M3 : un look original et une autonomie au top

Prix : 139 €

Lancé durant les fêtes de fin d’année 2020, le POCO M3 a surpris les utilisateurs. Et pour cause, pour moins de 200 €, le dernier smartphone du constructeur chinois embarque un Snapdragon 662 soutenu par 4 Go de RAM, 128 Go de stockage interne extensible via une carte MicroSD jusqu’à 512 Go, et un bel écran IPS 6,53″ en définition Full HD+ et fréquence de rafraîchissement 60 Hz. Le POCO M3 complète cette fiche technique séduisante par une batterie extrêmement généreuse de 6000 mAh !

C’est simple, avec une telle capacité, vous pouvez aisément tenir cinq jours avant de devoir passer par la case recharge. Très peu de smartphones propose une telle autonomie à l’heure actuelle, et le POCO M3 fait clairement parti des champions dans ce domaine. Il faut rajouter à ça un triple capteur à l’arrière, composé d’un capteur ultra grand-angle de 48 MP et de deux autres capteurs de 2 MP, respectivement dédiés à la macro et au portrait. On rajoute ensuite quelques petits à côté appréciables, comme le lecteur d’empreintes digitales latéral, le double SIM, un émetteur infrarouge et une charge rapide 18W pour compléter la proposition de cet excellent POCO M3.

Les + du POCO M3 :

Un design original avec ce dos en simili cuir

Un triple capteur photo efficace

Une autonomie record

► Xiaomi Redmi Note 9 Pro : L’un des derniers joyaux de Xiaomi en promo

Prix : 185 €



Le roi des milieux de gamme passe sous la barre des 200 € chez notre partenaire Gearbest. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est un appareil au design élégant et sobre. Sa fiche technique témoigne de son statut de champion des milieux de gamme : un processeur Snapdragon 720G ultra performant, une compatibilité 5G, 6 Go de RAM et 64 Go d’espace de stockage interne extensible via une carte MicroSD. Les utilisateurs profiteront ensuite d’un confortable écran LCD 6,7″ en définition FHD+, idéal pour regarder ses séries préférées.

La partie photo est l’un des points forts de l’appareil. En effet, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro embarque un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 64 MP pour des clichés en ultra haute définition, un objectif ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 5 MP et un capteur ToF de 2 MP. Les amateurs de selfies disposeront d’une caméra 16 MP à l’avant. Concernant l’autonomie, l’appareil s’appuie sur une batterie imposante de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 30W. De quoi tenir trois ou quatre jours sans recharger. Notez que la version avec 128 Go est aussi en promo à 202 €.

Les + du Xiaomi Redmi Note 9 Pro :