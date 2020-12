Promo : 2 imprimantes 3D compactes à partir de 88 €

► Fulcrum Minibot : 88 € au lieu de 170 € (-46%)

Prix : 88 €



Cette Fulcrum Minibot est une imprimante 3D compacte (210 x 210 x 220 mm) permettant de faire des objets de 75 x 70 x 70 mm. Idéal pour débuter, mais aussi parfait si vous n’avez pas de grande surface à lui dédier : elle tient sur le coin d’un bureau. Notez que si vous souhaitez faire des objets plus grands, vous pouvez très bien imprimer des portions pour les assembler ou les coller ensemble : c’est vous l’architecte après tout !

Silencieuse et proposant une vitre de sécurité pour les enfants, cette Fulcrum Minibot intègre un écran tactile de 2,8 pouces et peut être orchestrée depuis votre ordinateur via votre réseau WiFi ou via carte MicroSD. Elle est compatible avec les formats de fichiers Cura et Simplify 3D (OBJ & STL). Le plateau magnétique est souple et permet des décollements en douceur… Cette Minibot est affichée à 91 €, mais vous aurez une réduction supplémentaire avec le code 3DMINISALE (à entrer après avoir cliqué sur Buy Now)…

Les + de la Fulcrum Minibot :

Compacte, elle a «tout d’une grande»

Idéale pour commencer à imprimer…

Livraison de France en moins de 10 jours

► Qidi Tech SLA : 206 € au lieu de 497 € (-58%)

Prix : 206 €



Cette Qidi Tech SLA est un appareil de technologie différente, c’est en fait une imprimante 3D «résine», qui offre une meilleure résolution que les imprimantes à filaments. Comment cela fonctionne-t-il ? C’est presque de la magie : vous faites baigner un plateau dans un bain de résine et un laser va faire durcir les couches successives de résine. La résine restée liquide peut être réutilisée. Cette Qidi Tech, vendue pas loin de 500 € se retrouve à 206 € en vente flash. Pas de montage à faire, des impressions de 130 x 70 x 150 mm, un écran de contrôle LCD et des impressions extrêmement précises sans aspérités.

Les + de la Qidi Tech SLA :