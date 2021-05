Projecteur vidéo HD pas cher : le Vivicine V5 à 75 €

Proposé en ce moment à seulement 75 €, ce projecteur Vivicine V5 un excellent rapport qualité/prix. Affichant nativement du 1280×720 pixels qu’il est possible d’upscaler jusqu’à du Full HD, il s’agit d’un appareil que vous pouvez emmener partout (19 x 15,5 x 8 cm) : il suffit de le brancher sur un appareil HDMI comme un lecteur DVD/Blu-Ray ou une console pour profiter d’une surface d’affichage jusqu’à 176 pouces (4,4 m). L’appareil est livré avec ses câbles, sa télécommande et une paire de lunettes 3D. Le projecteur dispose aussi d’un port USB et micro SD pour lire directement ses fichiers sans passer par un appareil supplémentaire. Idéal pour les petites pièces, il suffit d’une distance de 1,2 mètre entre le projecteur et le mur pour afficher une image nette.

Compact et facilement transportable

L’appareil propose out ce qu’il faut pour une mise au point facile et intuitive avec notamment la possibilité de régler l’inclinaison de plus ou moins 15° (si l’appareil est au sol ou en hauteur par exemple). Silencieux, il intègre une lampe à LED de 3800 lumens/300ANSI/4200 Lux (contraste 2000:1) qui dispose d’une durée de vie de 10 000 heures soit plus de 3 ans d’utilisation non-stop. Affiché à 165 €, le projecteur est en ce moment proposé à 86 €, mais en utilisant notre code H66819ABE8D12001, le prix sera abaissé à 75 €. La livraison est assurée en moins de 7 jours !

Il existe une version «Sync Screen» du Vivicine V5 à 104 € qui tourne sous Android et qui permet de récupérer le contenu de votre smartphone ou tablette via le partage d’écran. Cette version n’est pas en promo par contre et le code ne s’applique pas, mais cela peut valoir le coup…

Les + du Vivicine V5 :