Le prix du smartphone OnePlus 7T est en chute libre !

Le OnePlus 7T, smartphone haut de gamme sorti fin 2019 n’a rien à envier aux derniers modèles de 2021. Le terminal s’appuie sur une fiche technique musclée lui permettant d’offrir à ses utilisateurs, des performances élevées, dignes de ce que proposent les derniers smartphones. Il est disponible sur Gearbest à seulement 355,74 euros, avec une livraison gratuite depuis la France, assurée en 5-10 jours ouvrés maxi.

OnePlus 7T, un smartphone premium à prix abordable

Le terminal embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragron 855+, couplé à une mémoire RAM de 8 Go et une mémoire interne de 128 Go. Cela lui assure des performances de haut vol, aussi bien dans les applications, le multitâche que dans les derniers jeux 3D. Son autonomie est confiée à une batterie d’une capacité de 3 800 mAh, prenant en charge la recharge rapide Dash Charge 30W. Il peut ainsi gagner 70% d’énergie en seulement 30 minutes.

Coté affichage, le OnePlus 7T est doté d’un grand écran d’une diagonale de 6.55 pouces « Fluid AMOLED ». Ce dernier offre un ratio 20:9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Pour ce qui est de la photo, le smartphone embarque pas moins de trois capteurs à l’arrière : 48 + 12 + 16 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels . Concernant la partie audio, elle est aussi très performante, grâce à notamment l’intégration de deux haut-parleurs stéréo,(un sur la tranche basse et l’autre, juste au-dessus de l’écran). Le capteur d’empreintes digitales est quant à lui placé sous l’écran.

Privé de prise mini-jack 3,5 mm, il faudra passer par des écouteurs USB-C ou préférer l’usage d’un appareil Bluetooth. Mis à part cette petite ombre au tableau, le OnePlus 7T est un smartphone au design élégant, offrant de multiples fonctionnalités pour un tarif très concurrentiel de 355 euros en ce moment sur Gearbest, surtout lorsqu’on sait qu’il était à sa sortie commercialisé 599 euros. Le tout tourne sous Android 10 avec l’interface épurée et fluide Oxygen OS de OnePlus. Enfin, si c’est un smartphone 5G, toujours dans cette tranche de prix qui vous intéresse, vous pouvez vous tourner vers le bon plan Realme X50 sur Rue du Commerce, toujours d’actualité.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?