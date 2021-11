Prix sacrifiés sur les aspirateurs Deame T30 et Dreame Z10 Pro

88 € de réduction sur le Dreame T30

Si vous cherchez un aspirateur sans fil efficace, le Dreame T30 est sans doute l’appareil qu’il vous faut. Avec sa batterie de 2900 mAh, il permet de fonctionner pendant 90 minutes. Puissant avec des 27 kPa et ses 190 AW, il déloge sans problème les poils d’animaux des tapis. Équipé d’une détection des saletés, il adapte lui-même la puissance dont il a besoin (Auto adapt cleaning mode). Sur la moquette, sa brosse rouleau en silicone est extrêmement efficace et son joint de coude flexible lui permet de passer sous les meubles sans vous faire prendre des poses acrobatiques. Il est livré avec plusieurs accessoires, dont sa buse plate à LED qui éclaire les endroits les plus sombres. Un appareil qui voit passer son prix de 439 € à 351 € pour quelques jours seulement…

La star des aspirateurs-robots à seulement 419 €

On connaissait déjà les robots aspirateurs, mais ce Dream Z10 Pro fait encore plus fort. Il possède en effet une base qui sert à la recharge en énergie, mais qui vidange en plus le contenu du réceptacle à saletés. Plus besoin de faire la vidange à chaque passage : vous laisser l’aspirateur faire son travail et déverser les poussières dans un sac de 4 litres que vous n’aurez qu’à vider tous les mois, voir plus. Cerise sur le gâteau, le Dreame Z10 Pro passe aussi la serpillière, propose 4 vitesses d’aspiration, est doté d’un guidage laser, est compatible avec Alexa et dispose d’une autonomie de 150 minutes. Idéal pour les grandes maisons ! Proposé à 499 €, le Dreams Z10 Pro voit son prix baisser à seulement 419 € en cochant la case coupon disponible sur le site…