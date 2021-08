Plein de cadeaux pour le lancement prochain du Dreame Bot Z10 Pro

Dans le petit monde des appareils connectés, les aspirateurs autonomes se perfectionnent de plus en plus. Le 10 août prochain sort le Dreame Bot Z10 Pro : un modèle qui passe l’aspirateur et qui nettoie les sols, mais son originalité réside dans sa station de recharge qui vidange les poussières pour éviter d’avoir à le faire trop souvent…

Les aspirateurs-robots sont devenus très communs, mais leur action est limitée par leur réservoir de poussière. Bien souvent il faut le vider après chaque passage ce qui n’est pas très pratique. Le Dreame Bot Z10 Pro dispose d’une base de recharge équipée d’un sac de 4 litres. Lorsqu’il ira remplir ses batteries, le système d’auto nettoyage va vidanger le réservoir de 400 ml dans ce compartiment. Ce système permet de faire 10 nettoyages de 205 m² sans avoir à vider le bac à poussière. Vous êtes tranquille pour 65 jours !

Une toute nouvelle manière de faire le ménage

Le Dreame Bot Z10 Pro est équipé d’un accu de 5200 mAh lui octroyant 2 heures 30 d’autonomie et d’un système d’aspiration à 4 vitesses (4000 Pascals maximum). Il passe bien sûr la serpillière et dispose d’un guidage laser avancé permettant de planifier sa route efficacement. Il est équipé d’un système anti chute bien pratique si vous avez des escaliers, d’un moteur « brushless » silencieux et d’un capteur qui va détecter la moquette et les tapis (pas de risque de tremper le sol inutilement). Le robot répond à la voix avec Alexa et sur l’appli officielle, il est possible de paramétrer absolument tout : les pièces à faire en priorité, les lieux à éviter, les heures de fonctionnement, etc. C’est une toute nouvelle manière de faire le ménage.

Un réduction et des cadeaux !

L’appareil sort le 10 août 2021 et à partir de cette date jusqu’au 13 août, vous profitez d‘une réduction de prix pour le lancement : 413 € au lieu de 593 € (TVA incluse). Les prix peuvent varier légèrement selon le cours du dollar. Ce n’est pas tout puisque durant cette période vous aurez aussi 5 sacs à poussière jetables en cadeau.

Les + du Dreame Bot Z10 Pro :