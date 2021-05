PC portable pas cher : le Teclast F6 sous Windows 10 à 201 €

Teclast est une marque chinoise qui conçoit des tablettes et des ordinateurs portables sous Windows 10. Pas très connu en France, le fabricant propose pourtant des appareils fiables et bon marché comme ce Teclast F6 de seulement 1,2 kg. Voyons ses autres qualités…

Le Teclast F6 est un laptop sous Windows 10 fin et léger avec une épaisseur de 2 cm et un poids de 1,28 kg. Proposé sur le site Banggood à seulement 201 € au lieu de 224 € grâce à notre code BGTF6SO8, ce PC portable propose un processeur Intel N3350 Apollo Lake cadencé à 2,4 GHz et épaulé par 8 Go de RAM DDR4. Le système est stocké sur un disque dur SSD de 128 Go tandis que l’écran tactile de 13,3 pouces (33,8 cm) propose une résolution FHD de 1920×1080. La connectique est plutôt complète avec deux ports USB 3.0, une prise jack 3,5 mm, le WiFi 5 dual band (802.11 ac) et une sortie mini HDMI pour utiliser un écran auxiliaire. On disposera aussi d’un port USB-C pour les transferts de données avec un smartphone par exemple. L’endurance ne vous décevra pas avec un accu de 5000 mAh (38 Wh) qui vous permettra de profiter de votre appareil pendant pas loin de 7 heures en utilisation mixte.

Les « petits plus » du Teclast F6

L’appareil est plutôt agréable à l’usage avec un large trackpad, des touches de clavier espacées, des bords arrondis et un châssis tout en métal. Notons aussi que si les 128 Go d’espace de stockage viennent à devenir un peu justes pour votre utilisation, il est possible de stocker ses fichiers sur une carte micro SD et même d’ajouter un autre SSD pour un espace de maximum 1 To. La livraison est gratuite, mais au moment de payer, n’oubliez pas que vous pouvez supprimer l’assurance facultative. Si votre carte bancaire propose une assurance similaire ou si vous payez par PayPal, pas besoin de passer deux fois à la caisse… Au final, l’appareil revient alors à 201 €. Une sacrée affaire ! N’oubliez pas le code promo BGTF6SO8 !

Pourquoi conseillons-nous ce Teclast F6 ?