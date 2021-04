PC portable pas cher : le KUU Yobook à 242 € (-48%)

Malgré son nom étrange, cette marque est leader sur le marché des laptops en Chine. Ce Yobook est un appareil fin et léger : moins de 14 mm d’épaisseur pour 1,19 kg. Tout en métal, il embarque une batterie de 5000 mAh (60,8 Wh) pour plus de 8 heures d’autonomie en utilisation mixte. Plus fort, sa charge rapide permet de regagner presque 5 heures d’autonomie en 30 min.

Solide à tous les niveaux

Côté configuration, on compte un processeur Intel Pentium J3710 cadencé à 2,54 GHz max avec 2 Mo de cache de niveau 2 et 4 Go de RAM LPDDR3. Le stockage est assuré par un SSD de 128 Go. L’écran est clairement le point fort de la bête avec une dalle LCD IPS 13,5 pouces (34,3 cm) d’une définition de 3000 x 2000 pixels : c’est 3 fois plus détaillé que de la Full HD. Côté connectique, c’est très complet avec le WiFi 5 dual band, le Bluetooth 5, 2 ports USB 3.0, de l’USB-C, un port HDMI, un slot SD, etc. Le son Dolby stéréo est de la partie, mais la bonne surprise viens du clavier rétroéclairé et du capteur d’empreinte digitale intégré au trackpad. C’est incroyable ce qu’un appareil à ce prix embarque comme technologie et fonctionnalités intéressantes !

Livraison rapide depuis l’Espagne

Sorti l’année dernière au prix de 460 €, le Yobook est en ce moment affiché à 236 €. Rien d’autre à payer puisque les frais de port sont offerts. L’appareil est expédié depuis l’Espagne en moins de 5 jours, pas de frais de douane non plus donc. Notez que le clavier de l’ordinateur est au format QWERTY, mais qu’il est livré avec des autocollants permettant de changer la configuration.

Enfin, si vous désirez un appareil un peu plus costaud avec 6 Go de RAM et un stockage de 256 Go, le KUU AS8 est aussi en promo à 275 €.

Les + du KUU Yobook :