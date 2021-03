PC portable pas cher : le KUU A8S à 278 € (-35%), livraison express !

Ce laptop sous Windows 10 est un appareil idéal pour les étudiants, les freelances ou tous les utilisateurs qui désirent un rapport puissance/prix très intéressant. Il faut dire qu’avec son processeur Intel Celeron J3455 cadencé à 2.3 GHz et ses 6 Go de mémoire vive DDR3, cet ordinateur convient à 95 % des utilisations. Certes la puce graphique Intel UHD Graphics 500 peut être considéré comme un peu légère pour les «gamers», mais tout le reste de la configuration est intéressant : écran 15,6 pouces (39,6 cm) 1920×1080 pixels, disque dur SSD de 256 Go, batterie Li-ion de 4500 mAh (38 Wh) autorisant 4 heures d’autonomie lecture vidéo continue et une connectique très complète.

Un PC portable très complet pour le prix

On pourra en effet compter sur le WiFi 5 (802.11 ac), le Bluetooth 5 et des prises USB-C, USB 3.0, HDMI, RJ45 et jack 3,5mm. Le clavier est confortable et propose un pavé numérique. Vous disposerez aussi d’un jeu d’autocollants AZERTY pour changer la configuration du clavier si vous le désirez. En ce moment l’appareil est proposé à 278 € au lieu de 426 € avec une livraison depuis l’Espagne en moins de 5 jours. Une affaire en or on vous dit !

Pourquoi conseillons-nous cet ordinateur portable ?