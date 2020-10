OnePlus 8T en promo : 90 € de réduction sur le nouveau flagship !

Comme tous les ans depuis 2016, OnePlus sort à l’automne une version T de son smartphone phare. Sorti il y a quelques jours à peine au prix de 599 €, Rakuten le vend déjà à 509 € dans sa version Green Aquamarine et à 529 € pour l’édition Lunar Silver. Une réduction de 90 € et 70 € pour un appareil qui n’a que des qualités à commencer par sa compatibilité 5G et son système Android 11.

Notons aussi un écran Fluid AMOLED HDR10+ de 6,55 pouces (16,6 cm) avec un rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse super-faible. Un confort incomparable aussi en navigation qu’en jeu. Au commande de ce bijou, la puce qui équipe les smartphones les plus puissants du moment : la Qualcomm Snapdragon 865 épaulée par 8 G de RAM LPDDR5 (avec 128 Go de stockage à la norme UFS 3.1 ultra rapide).

Meilleur en photo et charge ultra-rapide

Côté batterie c’est carton plein avec un accu de 4500 mAh qui permet de tenir une grosse journée, mais surtout une charge rapide de 65W alors que la norme est plutôt autour de 30W. Passez de 0 % à 100 % en 40 minutes ou de 0 % à 40 % en 10 minutes : une prouesse ! Côté photo, le OnePlus 8 avait été critiqué pour ses résultats décevants. Le OnePlus 8T corrige le tir avec de très bons clichés de jour comme de nuit. Il est équipé d’un capteur principal Sony IMX586 de 48 MP ouvrants à f/1,7 et stabilisé à la fois optiquement et électroniquement. On compte aussi un ultra grand-angle de 16 MP (champ de vision de 123 et f/2,2) ainsi qu’un capteur macro de 5 MP et un dernier objectif pour les photos monochromes et le calcul de la profondeur de champ.

Pourquoi conseillons-nous ce OnePlus 8T ?

Un écran 120 Hz magnifique

90 € de réduction sur un appareil qui vient de sortir

Autonomie et charge rapide de folie

Pour profiter de cette promo, c’est chez Rakuten qu’il faudra se rendre, ici pour le OnePlus 8T Lunar Silver 529,99 € (avec 26,50 € offert en SuperPoints) et ici pour le modèle Green Aquamarine 509,99 € (avec 25,50 € offert en SuperPoints)…