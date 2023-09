Offres exceptionnelles sur les aspirateurs Roborock : 138 € de cadeaux !

Roborock S8 : le robot aspirateur phare de Roborock

Le S8 est le robot aspirateur « star » de Roborock. Doté d’une puissance d’aspiration de 6000 Pa et de deux brosses caoutchoutées qui éliminent la poussière en profondeur sur le sol ou la moquette et qui éliminent même les cheveux enchevêtrés. Pour le nettoyage, la serpillière est dotée d’une zone de vibration (3000 vibrations par minute) qui facilite l’élimination des taches tenaces sur tout type de sols.

Grâce au système d’imagerie infrarouge, les obstacles au sol peuvent être reconnus et évités efficacement, même dans les pièces sombres. Lorsque le capteur à ultrasons détecte une moquette, le balai se soulève de 5 mm, évitant ainsi de la mouiller. Le S8 prend en charge le nettoyage personnalisé selon les pièces et vous pouvez utiliser la carte 3D de l’application pour voir ses itinéraires de nettoyage ou définir des zones interdites.Le Roborock S8 dispose d’une batterie de 5200mAh qui lui permet de fonctionner pendant 180 minutes avec une seule charge.

Pendant la durée de la campagne, avec le code GKB23SS25, vous obtiendrez une réduction de 25 $ pour un prix final de 524 €. Vous recevrez aussi 52 cadeaux d’une valeur de 130 € : 12 brosses latérales + 12 filtres + 24 serpillières + 4 brosses principales détachables. Enfin, vous avez la chance d’obtenir un S8 et ses accessoires gratuits pour le prix exceptionnel de 394 € !

Roborock S7 MAX Ultra : l’un des robots aspirateurs polyvalents les plus vendus

Le Roborock S7 Max Ultra dispose d’une puissance d’aspiration élevée de 5500 Pa pour ramasser facilement les cheveux, les miettes ou les petits cailloux de vos tapis. La vibration à grande vitesse de la serpillière permet de nettoyer rapidement les taches tenaces. Lorsqu’il retourne à la station de base pour son autonettoyage, il vide automatiquement le bac à poussière, lave le balai et la station de base sales, puis sèche le balai à l’air chaud pour éviter les odeurs. Il vous suffit d’ajouter périodiquement de l’eau fraîche, vider l’eau usée et remplacer le sac à poussière.

Le S7 Max Ultra est doté d’un système de navigation laser LiDAR et d’un système d’évitement des obstacles par infrarouge. Vous pouvez également créer un programme de nettoyage personnel via l’application, comme le zonage des zones interdites, le réglage de la séquence de nettoyage, les modes de nettoyage, etc. Il est aussi possible de le contrôler via l’assistant vocal Alexa, ce qui est simple et pratique.

Avec le code GKB23SS25, vous obtiendrez le robot aspirateur Roborock S7 MAX Ultra à un prix spécial de 924 € avec 52 cadeaux d’une valeur de 138 € : 4 brosses principales + 12 brosses latérales + 12 serpillières + 12 filtres + 12 à sac à poussière. Enfin, vous avez une chance d’obtenir un S7 MAX Ultra et ses accessoires gratuits au prix exceptionnel de 786 € !

Roborock Dyad Pro : l’un des aspirateurs eau et poussière les plus populaires

Le Roborock Dyad Pro est capable de passer l’aspirateur et la serpillière en une seule fois. Ce dernier dispose d’un pouvoir de nettoyage puissant, car en plus de sa forte puissance d’aspiration de 17 000 Pa, il est équipé de trois brosses à rouleau avec seulement 1 mm d’écart entre les murs et l’appareil. Cela vous permet de frotter le sol en même temps, augmentant considérablement l’efficacité du nettoyage et laissant le sol plus propre. Il ajuste également automatiquement la puissance d’aspiration et le volume d’eau en fonction du niveau de saleté pour un meilleur nettoyage.

Après avoir accompli sa tâche, le Dyad Pro peut s’autonettoyer depuis sa base. Il ne vous reste qu’à vider le réservoir d’eau sale ! Le Dyad Pro offre un guidage vocal et vous pouvez ajuster le volume ou choisir de l’éteindre dans l’application pour une utilisation plus confortable.

Avec le code GKB23SS25, vous obtiendrez l’aspirateur eau et poussière Roborock Dyad Pro pour le prix réduit de 324 € et recevrez jusqu’à 10 articles gratuits d’une valeur de 133 € : 2 brosses longues + 4 brosses courtes + 4 filtres, et enfin, vous avez la chance d’obtenir un Roborock Dyad Pro et ses accessoires gratuits prix exceptionnel de 191 € !