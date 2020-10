Oculus Quest 2 : les meilleurs prix du nouveau casque VR autonome

Lorsque nous avons testé l’Oculus Quest il y a un peu plus d’un an, nous avions été séduits par le côté «autonome» de l’appareil : pas de fil à la patte, pas de PC ou de capteurs externes dans l’équation. Une vraie liberté de mouvement et une ludothèque très riche.

Bien sûr la qualité de l’image était plus faible que celle des HTC Vive qui nécessitent de gros PC de gamers pour en profiter pleinement, mais justement cette deuxième mouture propose une meilleure définition (1832 x 1920 pixels par œil contre 1440 x 1600 pixels auparavant). Cela représente une amélioration de 50 % d’autant qu’à terme, les jeux proposeront un rafraîchissement de 90 Hz au lieu des 72 Hz actuel. Cela se voit immédiatement, dès les menus, avec des images plus nettes même en périphérie.

Tout cela est permis par la grosse mise à jour au niveau du processeur. D’un vieillissant Snapdragon 835, on passe au Snapdragon XR2, taillé pour la VR et basé sur le 865 de 2020. L’Oculus Quest 2 est aussi 80g plus léger : la première mouture était déjà confortable, mais là c’est encore mieux d’autant que la fixation à base de velcro est plus simple à régler (si le casque doit servir à plusieurs personnes). On trouve toujours l’adaptateur qui permet d’espacer le casque du visage pour les porteurs de lunettes. Les manettes sont sensiblement les mêmes, sauf que le constructeur avance une autonomie 4 fois meilleure avec le même nombre de piles : à voir. Disponible en version d’essai sur le premier Oculus Quest, le «hand tracking» qui permet d’utiliser ses mains à la place des Oculus Touch est de la partie.

Quels prix pour l’Oculus Quest 2 ?

Moins cher que la première version à sa sortie, l’Oculus Rift 2 est proposé à 349 € dans sa version 64 Go et 449 € avec 256 Go d’espace de stockage. Même si la version la plus généreuse est tout indiquée (car il est impossible d’ajouter de la mémoire), notons qu’il est toujours possible de prendre le modèle à 64 Go si vous n’utilisez pas beaucoup de jeux ou d’applis. Rien ne vous empêche d’effacer les anciennes (elles seront de toute façon disponibles en téléchargement sur votre Oculus Store), même si c’est toujours moins pratique…

Pourquoi conseillons-nous cet Oculus Quest 2 ?