Nouveaux arrivages chez Electro Dépôt : 3 smartphones à prix sacrifiés !

► POCO M3 Pro 5G noir : le smartphone 5G le moins cher

Le POCO M3 Pro 5G est un condensé de technologies à très bas prix. Sa puce MediaTek Dimensity 700 à 8 cœurs est compatible 5G, ce qui en fait un des smartphones 5G les moins chers du marché, mais il ne s’arrête pas là. L’appareil comporte une magnifique dalle 6,5 pouces FHD+ (16,5 cm) proposant un rafraîchissement à 90 Hz : il s’agit d’une première pour un appareil sur ce segment ! POCO oblige, l’autonomie est aussi très conséquente avec une batterie XXL de 5000 mAh. La partie photo n’est pas en reste avec un objectif principal de 48 MP, un mode macro et un dernier capteur pour parfaire les portraits. Rien n’a été oublié dans ce smartphone : Dual SIM, Bluetooth 5.1, NFC, WiFi 802.11 ac dual band, émetteur infrarouge, etc. Nous n’avons pas vraiment l’impression d’avoir affaire à un appareil à moins de 180 €…

► Prix : 178,97 €

Les + du POCO M3 Pro 5G :

Un design très original

Un smartphone 5G à moins de 180 €

Écran 90 Hz et photo au top !

► Realme C21Y noir : Un excellent rapport qualité/prix

Si vous avez envie d’un smartphone performant autour de la centaine d’euros, le Realme C21Y est fait pour vous ! Il s’agit d’un appareil avec un bel écran HD+ de 6,5 pouces et une puce Unisoc performante (8 coeurs cadencés à 1,8 GHz maximum) adossée à 3 Go de RAM. Non seulement ce Realme est très joli, mais il prend de belle photo grâce à son capteur 13 mégapixels. Il est aussi équipé d’un objectif pour les photos de très près (gros plans sur des coquillages, des insectes, etc.) et un autre pour les portraits. C’est aussi un smartphone très endurant avec son accu de 5000 mAh qui vous permettra de rester joignable pendant 3 jours lorsque vous êtes loin d’une prise de courant (ou que vous oublier de le recharger !). Un excellent premier appareil pour un ado. Mais attention, nous avons encore moins cher en stock…

► Prix : 108,98 €

Les + :

Un très bon rapport qualité/prix

Un mode économie d’énergie très efficace

Doué en photo

► Wiko Y51 or : idéal pour un premier smartphone

Si votre « pré-ado » vous tanne pour un smartphone, mais que vous n’avez pas envie de dépenser une fortune dans un appareil onéreux, le Wiko Y51 constitue un bon point de départ à seulement 58,98 €. Il s’agit d’un appareil sous Android Go, une version « light » d’Android qui dispose quand même de toutes les fonctionnalités de l’OS de Google. La mémoire interne est de 8 Go (largement de quoi mettre 4 ou 5 applis), mais elle est extensible à 64 Go via carte micro SD. L’appareil dispose d’un appareil photo de 5 mégapixels à l’arrière et d’un autre pour les selfies à l’avant. Le point fort du Wiko Y51 ? Son autonomie avec près de 13 jours d’endurance en mode veille. Si la couleur or ne vous convient pas, il est aussi disponible en noir au même prix.

► Prix : 59,98 €

Les + :