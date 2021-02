Montage vidéo : le logiciel PowerDirector 365 à -25%

Vous débutez sur Twitch, sur YouTube ou vous désirez tout simplement vous lancer dans le montage vidéo pour des projets personnels ? PowerDirector 365 s’impose comme le logiciel de montage idéal. Bien loin de l’austérité et de la complexité d’un Adobe Premiere Pro, PowerDirector 365 a l’avantage de proposer une interface claire, intuitive et simplifiée.

Élu Meilleur produit 2020 par PCMag et élu meilleur logiciel de montage vidéo par nos confrères du site TechRadar, la création de CyberLink propose de très nombreux outils de montage vidéo pour créer le contenu que vous voulez, et ce sans avoir besoin d’être un professionnel. En effet, grâce à une vaste gamme de modèles prêts à l’emploi avec des effets, des titres et des transitions préinstallées, il suffit de greffer vos clips vidéos et le tour est joué !

Et si vous cherchez à améliorer vos techniques de montage, sachez que CyberLink met à votre disposition une armée de tutoriels dédiés aux fonctions de base, aux outils et plugins, à YouTube et aux réseaux sociaux ou pour créer des effets originaux et stylés. Ainsi, vous pourrez apprendre très rapidement comment ajouter éditer et couper votre vidéo, comment ajouter des textes ou des titres, ou encore « comment créer une vidéo d’introduction à fort impact sur YouTube ».

Une tonne de fonctionnalités

On vous conseille de parcourir avec attention cette section, qui vous fera gagner un temps fou. Une fois les bases assimilées, vous pourrez commencer à vous amuser avec les différents effets de vitesse et améliorations. En effet, en quelques clics seulement vous pourrez par exemple :

Appliquer des effets de ralenti et de mouvements accélérés

Corriger des distorsions Fish-eye

Modifier la balance des blancs

Stabiliser les images tremblantes, pratique pour vos clips sportifs

Appliquer du Stop Motion, un arrêt sur image, un zoom ou un panoramique

Et outre, vous pourrez compter sur une vaste base de données d’images, de photos, et de musiques libres de droits via Shutterstock pour habiller vos productions. Et si cela ne vous suffit pas, chaque mois CyberLink propose des packs de conception premium payants dans lesquels vous pourrez retrouver de nouveaux modèles de titres, des transitions, des préréglages d’étalonnage des couleurs, ou encore des musiques et effets sonores. PowerDirector 365 s’impose comme un excellent logiciel de montage à destination des amateurs comme des professionnels. Si vous êtes intéressé, sachez que jusqu’au 21 février, l’abonnement annuel est proposé à -25% passant de 69,99 € à 51,99 €, soit 4,33 €/mois ! Une offre à ne pas rater !