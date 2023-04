L’imprimante 3D la moins chère : la Labists SX1 à 83,31 €

Les imprimantes 3D sont de plus en plus abordables avec de vraies bonnes machines à moins de 100 €, comme cette Labists SX1 qui se retrouve à 83,31 € pour quelques jours seulement…

Cette Labists SX1 est l’appareil idéal si vous désirez découvrir la technique ou initier des enfants à l’impression 3D. En plus de son prix plancher, elle est légère, transportable et peu encombrante puisqu’elle tient sur un bureau (40 x 45 x 50 cm). C’est typiquement l’imprimante 3D qu’on peut ranger facilement une fois ses projets terminés. Elle permet de faire des impressions de 120 x 120 x 115 mm.

Une machine qui étonne par ses performances et son prix

Elle dispose d’une option permettant la reprise de l’impression en cas de panne d’électricité ou d’absence de fil. Compatible avec les filaments PLA, la Labists SX1 elle est aussi précise (0,05 mm), silencieuse et rapide (vitesse max 60 mm/seconde) Pas besoin d’attendre des heures : elle se monte facilement et arrive à température optimale en moins de 3 minutes. Les impressions s’opèrent directement depuis la machine et les formats de fichiers sont compatibles avec un grand nombre de logiciels. Livrée chez vous depuis l’UE en moins de 10 jours, vous ne paierez ni frais de port, ni frais de douane. Vous aurez aussi une bobine de filament en cadeau, mais vous pouvez aussi en trouver sur le site Geekbuying.

Cerise sur le gâteau, cette Labists SX1 est aussi une machine permettant de faire de la gravure laser. Il suffit de remplacer la tête d’impression par une tête spécifique sans avoir à racheter une machine entière ! Malin.

Les + de la Labists SX1 :

L’imprimante 3D la moins chère du marché

Livré rapidement (3 à 10 jours sans frais de port)

Légère et peu encombrante