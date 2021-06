Les trois smartphones 5G les moins chers du marché en promo !

Même si la 5G n’a pas encore débarqué chez vous, il serait dommage de renouveler son appareil en ce moment sans en profiter pour en prendre un compatible avec cette technologie. Et plus besoin de se ruiner puisque dans cette sélection, vous allez trouver 3 très bons appareils 5G à 147 €, 188 € et 287 €…

► POCO M3 Pro : le moins cher !

Prix : 147 €

Le POCO M3 Pro est tout simplement le smartphone 5G le moins cher du moment. Il comprend une puce MediaTek Dimendity 700 adossée à 4 Go de RAM LPDDR4X, un écran 6,5 pouces (16,5 cm) FHD+ avec un balayage de 90 Hz et tout un tas de fonctionnalités sympas : WiFi 5 dual band, NFC, dual SIM, etc. Pour la partie photo, on pourra compter sur un objectif principal de 48 mégapixels, un module macro de 2 MP pour les clichés de près et un dernier capteur pour l’effet bokeh de vos portraits.

Enfin, POCO M3 Pro propose une belle autonomie de 3 jours grâce à sa batterie de 5000 mAh. Avouez qu’il a aussi un sacré look, non ? L’idéal pour s’équiper à moindre frais et se démarquer de la masse.

Les + du POCO M3 Pro :

La 5G pour toutes les bourses

Une belle autonomie

Un appareil complet

► Xiaomi Redmi Note 10 5G : le premier « Redmi » 5G

Prix : 188 €

Le Redmi Note 10 5G est le seul appareil de sa gamme à proposer une compatibilité 5G. Faites donc bien attention à ne pas confondre avec le Note 10, le Note 10S ou même le Note 10 Pro ! Le smartphone embarque le même processeur que le POCO M3 Pro : le MediaTek Dimensity 700 et ses 8 cœurs cadencés à 2,2 GHz. Un processeur assez étonnant qui, avec un Mali-G57 et 4 Go de RAM, est à la fois peu énergivore et « tout terrain ».

Comme son petit frère, l’appareil dispose d’un écran 6,5 pouces FHD+ 90Hz, mais ce modèle embarque plus d’espace de stockage (128 Go contre 64 Go pour le M3 Pro). En ce qui concerne la photo, c’est aussi un copié-collé de son petit camarade… tout comme pour l’accu de 5000 mAh qui est le même (puissance de la charge 18W). C’est une alternative au POCO M3 Pro un peu plus chère avec plus d’espace et un look différent…

Les + du Redmi Note 10 5G :

Un look plus classique que le M3 Pro

Bonne autonomie

Un écran sympa

►POCO F3 : le meilleur rapport qualité/prix

Prix : 287 €

Le POCO F3 est une sacrée surprise puisque c’est non seulement un appareil 5G abordable, mais il propose une expérience haut de gamme avec un SoC Snapdragon 870, un GPU Adreno 650, 6 Go de RAM LPDDR5 ultra rapide, 128 Go de stockage UFS 3.1, un écran AMOLED HDR+ de 6,67 pouces avec un rafraîchissement 120 Hz, le WiFi 6 (802.11 ax), le Bluetooth 5.1 et le NFC. Bien sûr, cet appareil sous MIUI 12 (Android 11) embarque aussi une batterie de 4520 mAh avec charge rapide de 33 W. Il est possible de retrouver 50 % de sa jauge en 27 minutes !

Côté photo, on trouve un module principal de 48 mégapixels à l’aise de jour comme de nuit et capable de prendre des vidéos en 4K. On compte aussi un ultra grand-angle de 8 MP pour des plans larges et un dernier objectif « télé-macro » assez convaincant.

Les + du POCO F3 :