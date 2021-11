Les super bons plans du Black Friday de Oclean

Pour le Black Friday, la marque Oclean propose plusieurs bons plans intéressants sur sa gamme de brosses à dents et son hydropulseur. Non seulement les prix sont en baisse, mais vous recevrez de sympathiques cadeaux à chaque achat…

Oclean commence le Black Friday ce jeudi 25 novembre 2021 à 9 heures et prendra fin le 30 novembre. La marque entame les hostilités avec des « Super Flash Deals » puisque chaque jour vous pourrez acheter la Oclean F1 pour seulement 9,99 $ (8,90 €), la Oclean Z1 pour 19,99 $ (17,80 €) et la Oclean X à 29,99 $ pou 26,70 €. Attention, il n’y a que 5 exemplaires pour chaque modèle disponible chaque jour. Si vous ratez l’occasion, vous pouvez toujours essayer le lendemain. Mais ce n’est pas tout…

La Oclean X Pro à moins de 54 € avec des cadeaux !

La star de la gamme, la Oclean X Pro est aussi en promotion à 59,99 $ au lieu de 89,99 $ (53,35 € au lieu de 80 €). Une brosse à dents électrique intelligente avec 3 modes de brossage, 32 niveaux d’intensité, une détection des zones ignorées, un moteur à 42 000 vibrations par minutes et une connectivité à l’appli mobile via Bluetooth. La Oclean X Pro est aussi disponible en quatre couleurs : Navy Blue, Aurora Purple, Sakura Pink et Mist Green. Dans la boîte vous trouverez deux chargeurs et deux supports, du fil dentaire et deux brossettes de rechange pour une valeur de 26,65 €. Entre la promo et le cadeau, cela fait donc plus de 52 € de bonus pour cet achat.

L’hydropulseur Oclean W1 à moins de 63 €

L’hydropulseur Oclean W1 voit quant à lui son prix chuter de 69,99 $ à 99,99 $ (62,20 € au lieu de 88,9 €) et là aussi il y a des cadeaux en prime : du fil dentaire et deux buses de rechange d’une valeur de 17,80 €. Cet hydropulseur propose 9 modes de jets différents, la connectivité Bluetooth avec l’app dédiée, une autonomie de 30 jours, une très grande efficacité de nettoyage sans agresser les gencives, même entre les dents et le possibilité de le transporter facilement. Le combo Oclean W1 + Oclean X Pro ne coûte donc que 114,70 € au lieu de 168,90 € (avec un tote bag gratuit) : une sacrée réduction pour une hygiène dentaire irréprochable…