Les super bons plans du Black Friday de Oclean

Pour le Black Friday, la marque Oclean propose plusieurs bons plans intéressants sur sa gamme de brosses à dents et son hydropulseur. Non seulement les prix sont en baisse, mais vous recevrez de sympathiques cadeaux à chaque achat…

Oclean propose de belles offres pour le Black Friday. La marque entame les hostilités sur sa page dédiée avec chaque jour des coupons à venir retirer (-25$ sur un achat de 50$, -50$ sur un achat de 100$ et -100$ sur un chat de 200$). Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, mais vous pouvez retenter votre chance le lendemain. Ce n’est pas tout puisque Oclean vous propose aussi des cadeaux pour chaque achat : 2 rouleaux de fil dentaire pour un achat supérieur à 29$, un stérilisateur Oclean S1 pour un achat au-dessus de 129$ (d’une valeur de 32,99$) et une brosse à dents électrique Oclean Air 2 pour un achat au-dessus de 169$.

► La brosse à dents intelligente Oclean X Pro à moins de 80 €

La star de la gamme, la Oclean X Pro est en promotion à 79,99 € au lieu de 129,99 €. Une brosse à dents électrique intelligente avec 3 modes de brossage, 32 niveaux d’intensité, une détection des zones ignorées, un moteur à 42 000 vibrations par minute et une connectivité à l’appli mobile via Bluetooth. La Oclean X Pro est aussi disponible en quatre couleurs : Navy Blue, Aurora Purple, Sakura Pink et Mist Green. Dans la boîte vous trouverez aussi une boîte de transport gratuite et 4 têtes de rechange.

► L’hydropulseur Oclean W10 à moins de 65 €

L’hydropulseur Oclean W10 voit quant à lui son prix chuter de 89,99 € à 64,90 € et là aussi il y a des cadeaux en prime : quatre buses de rechange ! Cet hydropulseur propose 9 modes de jets différents, la connectivité Bluetooth avec l’app dédiée, une autonomie de 30 jours, une très grande efficacité de nettoyage sans agresser les gencives, même entre les dents et la possibilité de le transporter facilement.

► Le pack Oclean P3 : 10 brosses de rechange à 19,90 € au lieu de 39,90 €

Vous avez besoin de brosses de rechange pour votre brosse à dents Oclean ? Profitez de cette promo avec un pack de 10 pièces compatible avec tous les modèles de la marque. Fabriquées dans un matériau agréé par la FDA, ces brosses réduisent le risque de dommage de vos gencives. N’oubliez pas que les dentistes recommandent de changer de brosse tous les 3 mois !

► La Oclean Z1 34,99 € au lieu de 59,90 €

La Oclean Z1 est un des best-sellers de la marque : une grosse autonomie de 30 jours, un timer intégré pour être sûr de bien respecter la durée de brossage, un rappel des zones oubliées, 3 types de nettoyage et 32 niveaux d’intensité différents. Un brossage efficace avec un moteur à 40.000 tours par minute. Cerise sur le gâteau, vous aurez en cadeau 8 têtes de rechange avec cet achat !

► La Oclean Air 2 Sonic à 49,90 € au lieu de 89,90 €

La Oclean Aire 2 Sonic est une brosse à dents électrique ultra silencieuse (37dB), facilement transportable et légère (-de 95g) qui conviendra même aux enfants. Avec son moteur spécial qui peut effectuer jusqu’à 80.000 mouvements à la minute, le brossage est doux et efficace. Certifié IPX7, la Air 2 Sonic se recharge complètement en 2h30 et peut fonctionner pendant 40 jours. Comme la Z1, la Air 2 est livrée avec 8 têtes de rechange !