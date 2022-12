Les super bons plans de fin d’année de Oclean

► Oclean X Pro Elite

Commençons par leur best-seller : la Oclean X Pro Elite. Cette brosse à dents connectée fonctionne avec une appli permettant de recommander des programmes ciblés en fonction de la situation bucco-dentaire de l’utilisateur. Vous n’êtes pas obligé d’ouvrir votre smartphone pour vous en servir puisque l’appareil est équipé d’un écran LCD tactile affichant le niveau de la batterie, le temps de brossage, le réglage de l’intensité, les zones non brossées ou négligées et un score de brossage sur 100.

Le moteur « brushless » développé par Oclean permet d’atteindre les 84.000 mouvements par minute pour un nettoyage puissant et efficace. Après le brossage de vos dents, les résultats seront affichés à l’écran avec un compte rendu des zones oubliées. La brosse propose aussi 4 programmes distincts et 32 niveaux de puissance. Silencieuse (mois de 45 dB), la Oclean X Pro Elite a remporté le certificat Quiet Mark attestant d’un brossage sans bruit. Notons aussi que la batterie de 800 mAh permet d’être tranquille pendant 35 jours.

En ce moment, la Oclean X Pro Elite est proposée à seulement 99,90 € avec 4 embouts de rechange et un support mural de recharge.

► Oclean W1 Water Flosser

Voici un autre appareil Oclean vaut aussi le détour : l’hydropulseur W1. Il remplace tout simplement le fil dentaire ou les brossettes interdentaires avec son jet d’eau puissant, son timer, ses 1400 pulsations par minute et ses 9 niveaux d’intensité. Le W1 mixe de l’air avec l’eau pulsée pour un nettoyage plus efficace. Aucun risque de s’abîmer les gencives avec ses embouts brevetés et la garantie d’une haleine fraîche toute la journée.

En ce moment, l’hydropulseur Oclean W1 est proposé à seulement 79,90 € avec 4 embouts de rechange en cadeau.

Et ce n’est pas fini !

Oclean propose aussi un « pack famille » très intéressant avec deux Oclean X Pro Elite, une Oclean Kids et 12 embouts de rechange pour 240,95 €. Une affaire à faire par ici !

Et si vous avez besoin de plus de brosses de rechange pour votre appareil Oclean, vous pouvez profiter de cette promo comprenant 8 pièces compatibles avec tous les modèles de la marque pour 19,90 €. N’oubliez pas que les dentistes recommandent de changer de brosse tous les 3 mois !

Enfin, la Oclean F1 Sonic est aussi en promo à seulement 39,90 €. Cet excellent rapport qualité/prix conviendra parfaitement aux petits budgets.