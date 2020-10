Les meilleurs smartphones Android dans chaque gamme de prix

On entend souvent parler de «meilleur rapport qualité/prix» lorsqu’il s’agit de smartphones, mais cette notion dépend forcément du prix qu’on veut mettre dans son appareil. Dans cette sélection nous avons sciemment oublié les appareils de plus de 600 € pour vous proposer le meilleur du meilleur dans les 3 catégories qui sont les plus achetées par les utilisateurs…

► Le meilleur sous la barre des 150 € : le Wiko View 4

Prix : 149 €



Souvent moquée pour faire du «low-cost», la marque franco-chinoise Wiko est pourtant une valeur sûre sur l’entrée de gamme avec des smartphones beaux et fonctionnels. Le Wiko View 4 propose avant tout une belle batterie de 5000 mAh qui autorise presque 3 jours d’autonomie, une puce tout terrain avec 3 Go de RAM, un stockage de 64 Go extensible à 256 Go, un bel écran de 6,52 pouces (16,5 cm), une compatibilité dual-SIM, mais surtout un jeu de 3 objectifs photo au dos avec un mode nuit performant, un ultra grand-angle et un module dédié aux portraits. Cette version d’Android 10 est aussi livrée sans surcouche et sans applications préinstallées. Simple, fonctionnel et bien pensé.

L’alternative : le Xiaomi Redmi 9 à 130 €

Les + du Wiko View 4 :

Android 10 «pur»

Belle batterie

À l’aise en photo

► Le meilleur sous la barre des 300 € : le Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Prix : 259 €



Dans ce segment c’est la guerre ! Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez allez voir le classement des smartphones à moins 300 € ici, mais nous vous avons quand même sélectionné la crème de la crème avec ce Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Non seulement il propose un écran très généreux (6,67 pouces), mais il est aussi équipé d’un verre Gorilla Glass 5 antichoc. Ses performances sont au top avec une surprenante puce Snapdragon 720G adossée à 6 Go de RAM (128 Go de stockage extensible à 512 Go). Côté photo, on compte un module principal de 64 mégapixels (vidéo 4K), un ultra grand-angle, un module macro de 5 MP et un dernier objectif pour des portraits parfaits. Et en ce qui concerne l’autonomie, l’accu est composé d’une batterie de 5020 mAh (3 jours complets d’utilisation) avec une charge rapide 30W. Le cador du moment.

Si vous voulez en savoir plus, nous avons testé la bête.

L’alternative : Le POCO X3 NFC à 230 €

Les + du Redmi Note 9 Pro :

Puissant et endurant pour son prix

Au top pour la photo…

…et en plus il est beau

► Le meilleur sous la barre des 600 € : le Oppo Find X2 Neo

Prix : 599 €



C’est un peu l’appareil que l’on n’attendait pas. Sorti à presque 700 € il y a 4 mois, ce Oppo Find X2 Neo est une version légèrement édulcorée du Find X2 Pro à 1199 €. La puce est légèrement moins «hype» que la Snapdragon 865 (c’est un SoC Snapdragon 765G cadencé à 2,3 GHz avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage) : le top pour jouer en 3D ou faire du multitâche. L’écran est non seulement très bon (6,5 pouces AMOLED 90 Hz), mais l’appareil est compact, joli et doté d’une batterie très confortable. Les photos sont un régal pour les yeux. C’est presque parce qu’il fait de l’ombre à la version Pro que ce Neo n’est pas plus mis en avant par le constructeur.

Si vous voulez en savoir plus, nous avons testé cet OVNI ici.

L’alternative : Xiaomi Mi 10T à partir du 26 octobre à la Fnac à 499 €

Les + du Oppo Find X2 Neo :