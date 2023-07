Le souffleur d’air comprimé Meco Eleverde : l’ami des geeks !

Clavier, console, ordinateur, Rapsberry Pi, NAS : autant d’appareils qui nécessite parfois un bon coup de nettoyage. Au lieu de gaspiller votre argent dans des bombes d’air comprimé qui génère en plus de l’humidité, voici le Meco Eleverde…

Le nettoyage des appareils électroniques comme les ordinateurs, les appareils photo ou les claviers peut parfois être difficile et fastidieux. C’est là que le souffleur d’air Meco Eleverde entre en jeu. Avec sa puissance élevée et son design ergonomique, il offre une solution pratique pour se débarrasser de la poussière de manière efficace.

Puissant et toujours prêt à l’emploi

Le Meco Eleverde est équipé d’un moteur puissant qui génère un flux d’air comprimé à grande vitesse et qui permet d’éliminer efficacement la poussière, les miettes, les cheveux et autres débris qui s’accumulent dans vos appareils électroniques. Il nettoie même les coins difficiles d’accès grâce à ses différentes buses. Celles-ci sont au nombre de 5 avec la possibilité de gonfler rapidement une bouée, un matelas gonflable, de démarrer un barbecue sans effort. Deux buses sont d’ailleurs spécialement dédié aux appareils électroniques avec une brossette pour déloger les poussières incrustées par l’humidité.

Le souffleur Meco Eleverde est également léger, compact et facile à manier, ce qui en fait un outil pratique pour un usage prolongé. La poignée antidérapante offre une prise en main confortable, réduisant ainsi la fatigue lors de l’utilisation. De plus, sa taille compacte permet de le ranger facilement dans un tiroir ou un sac, le rendant ainsi pratique pour une utilisation à la maison ou au bureau. C’est aussi un appareil que vous pouvez utiliser dans la voiture pour déloger des miettes des petits interstices.

Pratique et multi-usage

Contrairement aux méthodes traditionnelles de nettoyage telles que les bombes d’air comprimé, ce souffleur n’utilise pas de gaz ou de produits chimiques. Il fonctionne uniquement avec de l’air soufflé, il n’envoie pas de gouttelette lors de la détente de gaz. C’est un appareil qui vous pouvez utiliser pour vos équipements les plus fragiles comme les appareils photo ou les télescopes. L’entretien du Meco Eleverde est également simple. Il vous suffit de le démonter, de nettoyer la buse et de le remonter. De plus, il est doté d’un filtre à air amovible qui peut être nettoyé régulièrement pour assurer un fonctionnement optimal du souffleur.

L’appareil dispose de 3 vitesses (de 50.000 à 100.000 tours/minute) et se recharge complètement en 2 heures avec un chargeur USB-C pour une autonomie de 30 minutes en continu. Il est équipé d’un indicateur de charge et d’une lampe LED pour mieux voir ce que vous faites dans les endroits difficiles d’accès.

Normalement affiché au prix de 59,99 €, le Meco Eleverde est proposé en ce moment au prix de 48 € avec le code androidmt, soit une réduction de -20 % par rapport au prix d’origine.