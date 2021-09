Le scooter électrique Bezior S2 à 969 € chez GoGoBest

Entre les trottinettes électriques et les vélos électriques, il y a la catégorie des scooters électriques ! Pas besoin de pédaler ou de rester debout, ce moyen de locomotion est de plus en plus populaire, mais il reste assez cher si l’on souhaite du matériel de qualité. Ici, notre partenaire GoGoBest propose le Bezior S2 avec une réduction de 420 €…

Le site GoGoBest propose une belle sélection de véhicules électriques, mais celui qui attire l’attention en ce moment c’est le Bezior S2. Ce scooter électrique en acier et aluminium de 40 kg propose des roues de 11 pouces (28 cm) avec une selle et un guidon réglables en hauteur. La charge maximale est de 120 kg, mais avec ses deux moteurs de 1200 W, le Bezior S2 permet de grimper des pentes de 45°. Il roule à une vitesse maximale de 65 km/h pour une autonomie de 40 km sur du plat. Il faut dire que la batterie de 48V déploie 21 Ah : une belle performance pour un appareil de ce type. Le scooter est équipé de freins à disque, d’une suspension arrière, d’une béquille, d’un éclairage LED à l’avant et à l’arrière, de clignotants et d’un avertisseur sonore. Il est possible de choisir un mode « éco » ou un mode « turbo ». Libre à vous d’utiliser les 2 moteurs en même temps si vous avez besoin de puissance. Sur la poignée de droite, vous disposez aussi d’un afficheur permettant de connaître l’énergie restante et la distance parcourue.

Une grosse réduction et frais de port gratuit

Normalement le Bezior S2 est affiché à 1389 € sur le site de GoGoBest, mais il est en ce moment en promotion à 989 €. Avec le code WZT4270D2NKJ, vous réduisez encore la facture de 20 € pour arriver à un prix final de 969 €. Prix final, car l’appareil est expédié gratuitement entre 2 et 6 jours via UPS et comme l’entrepôt est en Union européenne, vous ne paierez pas de frais de douane (la TVA est incluse).

Les + du Bezior S2 :