Le plafonnier connecté Yeelight Arwen à 98 €

Facile à installer, le plafonnier Yeelight Arwen est disponible en deux tailles avec un modèle 450C de 495×92 cm et un modèle 550C de 598×102 mm. Les deux proposent les mêmes caractéristiques intéressantes : une compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et l’application Mijia, la possibilité de contrôler facilement la puissance de la luminosité, sa chaleur (de 2700 à 6500 K) et même sa couleur pour différentes ambiances dans votre pièce. On compte aussi un mode clair de lune permettant d’avoir une lumière très douce pour ne pas déranger votre sommeil, mais suffisante pour pouvoir se déplacer : idéal pour une chambre d’enfant.

Une lumière très douce ou très puissante

Anti-poussière et anti-insecte, le plafonnier est très puissant quand vous le désirez avec un éclairage de 4500 lumens maximum. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas utiliser d’assistant ou d’appli, il est possible de le contrôler via un simple interrupteur. Il est livré de France en 4 jours avec son kit de fixation et sa télécommande. Il est aussi garanti un an. En ce qui concerne le prix, le 450C est proposé à 110 € et le 550C est affiché à 118 €. Avec le code de réduction EVE6YKG8FT08 qui permet d’économiser 15$ (environ 12 €), cela ramène le prix à respectivement 98,07 € et 105,99 €. Bien sûr l’expédition est gratuite et vous n’aurez pas à payer de frais de douane.

Les + du Yeelight Arwen :