Le nouveau Doogee S98 avec ses deux écrans et sa vision nocturne sort le 28 mars

Le nouveau flagship de chez Doogee sort ce 28 mars 2022 et il embarque deux nouvelles fonctionnalités jamais vues chez un smartphone blindé et étanche…

Le nouveau smartphone rugged S98 a été annoncé par Doogee le mois dernier. La compagnie va donc lancer son smartphone blindé et étanche le 28 mars prochain sur AliExpress et Doogemall, le magasin en ligne officiel de la marque.

Le Doogee S98 est doté d’un design unique à deux écrans. L’afficheur au dos est rond et similaire à celui qu’on peut trouver sur le Huawei P50, mais il dispose d’un cadran pour imiter le look d’une montre. Cet écran de 1,1 pouce (2,8 cm) permet une grande liberté de personnalisation. Il est par exemple possible d’afficher une photo dans le fond ou d’utiliser les couleurs d’une image pour les reprendre dans le thème de l’appareil. L’écran supplémentaire est aussi pratique pour contrôler vos playlists, regarder l’heure, la jauge de batterie ou les notifications sans avoir à retourner l’appareil.

Un objectif « vision nocturne » unique…

Toujours sur le dos du smartphone, on trouvera un îlot de 3 objectifs photo : le module principal de 64 mégapixels, l’ultra grand-angle de 8 MP et le plus intéressant, un objectif unique de 20 MP avec vision nocturne. Ce dernier vous permet de prendre des clichés ou des vidéos dans le noir complet grâce à ses 2 LED infrarouges. Une véritable prouesse !

Les performances ne sont pas en reste avec une puce MediaTek Helio G96 adossée à 8 Go de RAM. Il s’agit donc aussi d’un appareil permettant de jouer et d’utiliser des applications gourmandes en ressources.

Côté endurance, le S98 embarque une batterie XXL de 6000 mAh qui le rend capable de se tenir éloigné d’une prise de courant pendant 2 ou 3 jours sans problème. La charge filaire est de 33W tandis qu’il est aussi possible de faire le plein en mode sans fil avec une puissance de 15W.

Des tonnes de fonctionnalités et une grosse réduction !

L’écran principal de 6,3 pouces (16 cm) est doté d’une définition FHD+ et est protégé avec la certification Corning Gorilla Glass. L’appareil fonctionne sous Android 12 et est équipé d’un capteur d’empreintes digitales et un bouton paramétrable sur le côté. Il comprend aussi la fonctionnalité NFC, 4 systèmes de navigation satellite, une trousse à outils d’application pour le bricolage, etc.

En ce qui concerne ses caractéristiques « rugged », le Doogee S98 dispose des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G ce qui signifie qu’il peut être immergé à une profondeur d’un mètre cinquante, qu’il encaisse des chutes de 1,5 mètre et qu’il peut être utilisé en cas de températures et météo extrêmes.

Le lancement mondial du Doogee S98 est prévu pour le 28 mars 2022, mais entre le 28 et le 1er avril, l’appareil sera vendu au prix réduit de 239 $ chez AliExpress (216 €). Après cette date, le tarif reviendra au 339 $ d’origine (306 €).

Et si vous désirez tenter de gagner un S98, Doogee vous fait cadeau de 4 exemplaires. Pour tenter d’en remporter un, allez voir sur la page officielle du S98 !