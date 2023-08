Le meilleur outil pour les pros : le graveur laser AlgoLaser Alpha 22W

Destiné aux bricoleurs et aux « makers », le graveur AlgoLaser Alpha 22W est un appareil rapide et silencieux qui permet de graver et de découper plusieurs types de supports. Il est en ce moment proposé à seulement 784,95 € au lieu de 1029,95 €…

Ce graveur AlgoLaser Alpha adopte une technologie COS de seconde génération permettant de concentrer le laser sur un seul carré au ratio 1:1. cela a pour effet d’être plus efficace avec moins de puissance. À 100 % de puissance, le laser propose une surface de 0,16 x 0,14 mm (pour la découpe) tandis qu’à 3 % on aura une surface de 0,05 x 0,06 mm (pour la gravure). Cette variation permet aussi de faire apparaître différentes couleurs sur du métal, il est possible de faire de très jolies gravures en faisant varier l’oxydation de cette matière. Avec ses 22 Watts, le AlgoLaser Alpha permet donc de couper dans du contreplaqué de 30 mm en une seule passe, mais aussi dans du chêne blanc, du panneau à fibre, planche de paulownia ou acrylique noir.

Puissant efficace et complet

Puissant, ce graveur est aussi efficace avec un CPU qui charge vos fichiers 80 % plus rapidement que ses concurrents avec 8 Go de RAM et un stockage interne pouvant être porté de 8 à 32 Go via carte microSD. De telles performances autorisent le AlgoLaser Alpha 22W à graver à 400 mm par seconde. Pour vous donner une idée, une image de 280×210 mm pourra être réalisé en 36 minutes seulement alors que les concurrents mettent plus de 4 heures pour le même résultat. Le contrôle de l’air s’opère automatiquement en fonction du programme choisi et bien sûr les logiciels les plus courants sont compatibles avec la machine : LightBurn and LaserGRBL.

Énormément de fonctionnalités !

Parmi les fonctionnalités du AlgoLaser Alpha 22W, on compte un mode pro et un mode débutant, un mode à distance, la possibilité d’importer directement une image et de choisir sa police de caractère ou même de dessiner directement dans le logiciel fourni. Le graveur propose un programme spécifique pour plus de 120 types de matériel. Votre imagination est la seule limite !

L’appareil embarque un couvercle métallique, magnétique et amovible pour le laser : Il est facile à nettoyer et vous permet d’utiliser un point de coupe plus profond sans le couvercle. La lentille de protection du laser intégrée à la buse protège efficacement le laser et prolonge sa durée de vie. Le AlgoLaser Alpha 22W intègre aussi tout une ribambelle de fonctions de sécurité : détection et arrêt automatique en cas de mouvement de la machine (décalage, inclinaison), détection d’un problème de faisceau, contrôle de la tension, interrupteur d’arrêt d’urgence et verrouillage par clé.

Un appareil de ce type avec autant d’options coûte largement plus de 1000 € et c’est le cas de ce AlgoLaser Alpha 22W avec un tarif affiché de 1029,95 €, mais en ce moment le prix est revu à la baisse chez GearBerry puisqu’on peut l’acheter pour seulement 784,95 € soit une économie de 245 € ! Notez que pour les 300 premières commandes, vous recevrez en cadeau un panneau en nid d’abeille de 400×400 mm pour vos projets.