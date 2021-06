Le laptop surpuissant Xiaomi Mi Pro 14 Corei7 en promo à 1067 € (-25%)

Une machine très puissante avec un écran magnifique, un clavier rétro éclairé et une charge rapide de 100 W. Une belle réduction pour un appareil qui coûtait encore 1450 € il y a 3 mois !

Si vous avez l’intention de changer votre ordinateur ou d’acquérir un laptop pour le gaming et le montage vidéo, c’est peut-être l’occasion. Il faut dire que ce Xiaomi Mi Pro 14 tout en aluminium avance de solides arguments avec une configuration costaude : un processeur Intel Core i7-11370H cadencé de 3,3 à 4,5 GHz), 16 Go de RAM DDR4 et un circuit graphique nVidia GeForce MX450. Pour le stockage on pourra compter sur un SSD PCIe de 512 Go extensible.

Un écran OLED 120 Hz magnifique

En guise d’écran, l’appareil propose une dalle 14 pouces (35,6 cm) OLED Retina 2.5K de 2560 x 1600 pixels avec un rafraîchissement de 120 Hz. Clairement un des points forts du PC d’autant que la luminosité maximale de 300 nits est très impressionnante : à moins de le faire exprès, vous ne redouterez pas les reflets. Le laptop embarque en plus toute une connectique : 2 ports USB-C, un port Thunderbolt, le WiFi 6 (802.11 ax), le Bluetooth 5, etc. L’appareil est même livré avec un adaptateur USB-C>-HDMI+USB-A en cadeau.

Charge 100 W : de 0 % à 50 % en 32 minutes

On compte aussi des fonctionnalités supplémentaires comme le clavier rétroéclairé, la webcam HD, le capteur d’empreintes digitales, la charge rapide 100 W (avec le chargeur compatible dans la boîte), le son stéréo… Et si vous avez un smartphone Xiaomi, l’appareil permet facilement d’appairer un système sous MIUI. Bien sûr Windows 10 est préinstallé. Notez enfin que l’appareil est très léger et compact avec 1,5 kg sur la balance et une épaisseur de 1,5 cm.

Pour profiter de ce prix, il faudra utiliser le code BGXMBSP4 au moment de l’achat

Pourquoi conseillons-nous ce laptop ?

Très puissant

Un écran magnifique

Une charge rapide et des fonctionnalités haut de gamme

D’autres PC portables en promo…

Si vous trouvez que le Xiaomi Mi Pro 14 i7 est encore un peu trop cher, voici 3 autres appareils du même fabricant qui agresseront moins votre portefeuille.