Le graveur Ortur Aufero Laser 1 en promo à 199 €

Le Ortur Aufero Laser 1 est un graveur laser pré-assemblé et facile à installer. Pas de montage compliqué, vous pouvez commencer au bout de 5 minutes grâce aux tutos vidéo officiels que vous pouvez trouver sur le site. Si vous désirez poser une question ou obtenir de l’aide dans un projet particulier, le forum officiel est fort de 20 000 membres prêts à vous donner un coup de main. La force de ce graveur réside dans le choix du module laser. Que vous préfériez faire de fines gravures et de la grosse découpe, l’appareil peut être obtenu avec le module laser de votre choix. Vous pouvez même acheter les 3 si vous le désirez puisqu’il est très facile de faire le changement en fonction de ce que vous voulez réaliser.

Trois modules laser pour un travail parfait

L’option 1 avec le module LU-2-2 offre une puissance de 1600 mW pour une précision de 0.07×0.06 mm, idéale pour de la gravure fine tandis que le LU-2-4-SF (5500 mW – 0.12×0.15 mm) est moins précis, mais permet de couper et de graver sur des matériaux plus durs comme l’acier. Enfin le LU-2-4-LF (5,500 mW – 0.17×0.25 mm) dispose d’une plus grande profondeur de champ permettant de couper plus facilement.

Ce dernier module peut par exemple couper à travers 6 mm de contreplaqué en une seule passe. Il est possible de graver sur de la nourriture, le bois, le verre, la pierre, les ardoises, le métal oxydé, l’acier, les tuiles en céramique, la poterie, le papier, l’acrylique, le contreplaqué, le cuir, etc. Le Aufero Laser 1 est équipé de la dernière carte mère 32 bits pour une gravure plus rapide, plus précise avec de meilleures performances générales.

La sécurité avant tout

Il supporte la reprise de gravure, la possibilité de graver sur de grand support en plusieurs fois (laser linkage) et l’arrêt automatique en cas de déplacement involontaire. De même, si le logiciel ou l’ordinateur plante, le laser s’arrête automatiquement pour prévenir les dégâts. L’appareil embarque un dispositif arrêtant la gravure si le laser ne fait pas de mouvement pendant une longue période ou s’il détecte une flamme. Le Aufero Laser est compatible avec les logiciels LaserGRBL et LightBurn, les solutions les plus populaires au monde pour ce genre de travail.

Un super prix et une chance de gagner un appareil complémentaire

L’appareil est en promotion à seulement 199 € (avec le module 1) au lieu de 229 € pour quelques jours. Il est livré de Belgique en un temps record sans frais de douane bien sûr. Si vous désirez le module 2 ou 3, il vous en coûtera 299 € au lieu de 329 €. En passant une commande pour le graveur, vous avez une chance de gagner un Ortur « YRR 2.0 Rotary Roller » d’une valeur de 60 €. Cet appareil permet de graver sur des objets cylindriques le plus simplement du monde. Il y a 5 appareils à remporter chaque jour. La liste de gagnant est consultable sur la page principale du site Ortur le jour suivant).

Les + de l’Aufero Laser 1 :