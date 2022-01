Le graveur laser Aufero Laser 2 en promo à seulement 237 €

La marque Ortur propose toute une gamme d’imprimante 3D et de graveurs laser. Destiné aux bricoleurs et aux adeptes du DIY (Do It Yourself), le Aufero Laser 2 est idéal pour débuter dans la gravure laser avec la possibilité de choisir entre deux modules suivant que vous préférez découper ou graver…

Le Ortur Aufero Laser 2 est un excellent choix si vous désirez vous mettre à la gravure sur différents supports puisqu’il est à l’aise avec contreplaqué, le bois, le verre, la pierre, les ardoises, le métal oxydé, l’acier, les tuiles en céramique, la poterie, le papier, l’acrylique, le contreplaqué, le cuir, etc. Il est même possible de graver sur de la nourriture comme du pain par exemple. Le Aufero Laser 2 est équipé de la dernière carte mère 32 bits pour une gravure plus rapide, plus précise avec de meilleures performances générales. Préassemblée, la machine est facile à monter et vous trouverez des tas de tutos sur YouTube pour commencer l’aventure. Et c’est sans compter la communauté très active des quelque 20000 membres du forum officiel.

Un graveur fiable et complet

L’appareil est utilisable depuis un Mac ou un PC sous Windows avec les logiciels les plus courants dans le monde de la gravure laser : LaserGRBL et LightBurn. Le Aufero Laser 2 est disponible avec ces deux modules laser interchangeables : le LU2-4-SF avec sa focale courte et spécialisé dans la gravure et le LU2-4-LF qui est plus à l’aise pour la découpe (il permet de passer au travers de 6 mm de contreplaqué par exemple). Attention l’un et l’autre sont tout à fait capable de graver et découper, mais chacun a son domaine de prédilection. Le Aufero Laser 2 est aussi compatible avec différents add-on de la marque comme le OOC2.0 (Ortur Offline Controller) qui permet de gérer l’appareil sans connexion avec le PC via WiFi, FTP, Bluetooth ou carte micro SD et le YRR2.0 (Y-axis Rotary Roller) pour graver sur des cylindres.

Un prix plancher et des cadeaux !

Bien sûr le Aufero Laser 2 comprend différentes sécurités comme l’arrêt automatique en cas de déplacement involontaire, de plantage du logiciel, de surcharge électrique ou d’inactivité prolongée. Il supporte la reprise de gravure et il propose de graver sur de grand support en plusieurs fois (laser linkage). Actuellement le graveur Aufero Laser 2 est au prix de 326,13 € (369,99 $) au lieu de 379,02 € (429,99 $) avec l’un ou l’autre des modules laser LU2-4. Si vous débutez et que vous voulez quelque chose de moins cher, mais de polyvalent, la même machine est disponible avec le module standard LU2-2 pour 237,97 € (269,99 $) au lieu de 290,87 € (329,99 $). La livraison est rapide et gratuite et comme l’appareil est expédié depuis un pays de l’Union européenne vous n’avez pas à payer de frais de douane supplémentaire ! Mais attention, vous n’avez que jusqu’au 10 février 9 heures (heure française) pour profiter de cette promotion exceptionnelle.

Les trois premières commandes par jour auront le droit à un cadeau : un Y-axis Rotary Roller d’une valeur de 79,30 € (89,90 $). Quant aux commandes 4, 5 et 6 elles remporteront un Free Z-axis, pour ajuster la hauteur, d’une valeur de 61,70 € (69,90 $).

Les + du Aufero Laser 2 :