Le forfait mobile de la semaine : 80 Go à 11,99 € chez Free

Le bon plan forfait mobile de la semaine porte sur le forfait Free 80 Go à 11,99 € par mois. Pour ce tarif contenu, vous bénéficiez d’une grosse enveloppe internet à utiliser en France Métropolitaine ainsi que 8 Go d’internet à l’étranger.

Jusqu’au 2 mars 2021, l’opérateur Free propose une promotion portant sur le forfait mobile 80 Go. Il est possible d’y souscrire pour 11,9 9euros par mois. Un tarif valable un an, sans engagement. Au delà de la période promotionnelle, le forfait bascule automatiquement au forfait Free 5G à 19,99 euros par mois (15,99 euros pour les abonnés Freebox et 9,99 euros pour les abonnés Freebox Pop).

Vous n’êtes pas obligé de migrer vers le forfait 5G et pouvez résilier quand bon vous semble puisque l’offre est sans engagement. Les services inclus dans le forfait son les suivants : depuis la France : 80 Go d’internet en 4G+ avec appels illimités SMS & MMS illimités – inclus à l’étranger : depuis Europe/DOM, 8 Go d’internet + appels, SMS, MMS illimités depuis Europe & DOM. De quoi profiter de vos contenus multimédia sur smartphone, tablette, et pouvoir par exemple visionner vos séries et films Netflix, Disney+,sans vous soucier de dépasser votre quota de données mobiles.

La carte SIM triple découpe, compatible tous mobiles est facturée une seule fois, 10 euros lors de la souscription. Enfin, si vous n’êtes pas sûr de savoir si vous êtes encore engagé avec votre opérateur actuel, vous pouvez depuis votre mobile, composer le 3179 afin d’obtenir votre numéro d’identification RIO. Il vous suffira alors de le transmettre à votre nouvel opérateur lors de la commande pour que ce dernier se charger de tout à votre place.

Pourquoi conseillons-nous ce forfait mobile ?