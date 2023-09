Le chargeur ultrarapide UGREEN Nexode 300W proposé à seulement 199 €

Spécialisée dans les chargeurs rapides, la société UGREEN frappe un grand coup avec son nouveau Nexode 300 Watts à 5 ports. Ce dernier permet de recharger 5 appareils en même temps : ordinateur portable, smartphone, tablette, AirPods, Nintendo Switch, etc. L’appareil est doté de quatre slots USB-C et d’un emplacement USB-A. Les Type-C sont capables de fournir jusqu’à 140 Watts d’énergie grâce à la technologie PowerDelivery 3.1. On peut imaginer charger un MacBook Pro de 16 pouces de 0 % à 100 % en moins de deux heures.

Le plus beau c’est qu’il est encore possible de recharger 3 autres appareils à 65 W, 45 W et 20 W (en plus de 22,2 W sur le dernier Type-A). Si vous ne branchez que 2 appareils, le premier s’octroiera 140 Watts et le second disposera de 100 W. Jetez un œil au tableau ci-dessous pour mieux comprendre comment fonctionne la répartition de la puissance.

Un chargeur ultra rapide qui sait voyager…

En voyage, le UGREEN Nexode 300W est un atout de taille puisque vous pouvez recharger tous vos appareils en même temps avec le même chargeur compact : laissez vos 5 chargeurs différents à la maison et n’importez que le Nexode. Pourquoi s’encombrer pour rien ?

Le chargeur rapide UGREEN utilise du nitrure de gallium (GaN) : il s’agit d’un matériau utilisé de plus en plus fréquemment dans la composition des semi-conducteurs des chargeurs. Sa force ? Elle produit beaucoup moins de chaleur pour obtenir un produit bien plus compact. Avec la technologie Thermal Guard qui opère 6000 relevés de température par minute, vous êtes sûr d’éviter la surchauffe.

Ce UGREEN Nexode est un appareil unique dans son genre produit par une société qui s’est fait un nom dans ce domaine. On pourrait donc s’imaginer qu’il coûte cher, mais il n’en est rien puisqu’il sort au prix de seulement 199 € pour les deux semaines suivent son lancement. Ne perdez pas de temps !