Le Black Shark 4 à 429 € chez Amazon ce 7 mai 2021

Alors qu’il vient juste de sortir, le smartphone « gaming » Black Shark 4 est proposé à 429 € chez Amazon au lieu de 499 € dans sa version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. Attention, il s’agit d’une promotion exceptionnelle juste pour le vendredi 7 mai 2021. Ne traînez pas !

Cette quatrième itération du Black Shark est un concentré de technologie. La firme détenue à 65 % par Xiaomi a misé cette année sur le très bon SoC Snapdragon 870. Le modèle en promotion chez Amazon dispose de 8 Go de RAM LPDDR5, de 128 Go d’espace de stockage UFS 3.1 et de toutes les dernières fonctionnalités : WiFi 6 (802.11 ax) avec système d’antennes multiples, compatibilité 5G, refroidissement liquide, etc. Mais comme il s’agit d’un appareil destiné aux gamers, le petit plus réside dans ses gâchettes entièrement programmables qui se rétractent via un ingénieux système magnétique. Depuis le hub « gaming » Shark Space 4.0, vous retrouverez tout votre catalogue de jeux et les différentes configurations de prise en main.

Un rafraîchissement de 144 Hz

Mais un appareil de ce type se doit de disposer d’un écran d’exception et c’est justement ce que propose le Black Shark 4 avec une dalle AMOLED de 6,6 pouces de diagonale (16,7 cm) avec un rafraîchissement de 144 Hz. Une fluidité incomparable avec un retard tactile de seulement 8,3 millisecondes. La partie photo n’a pas été oubliée avec un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 MP et un zoom/macro de 5 MP. Enfin la force du Black Shark 4 réside non seulement dans sa batterie de 4500 mAh, mais aussi dans sa technologie de recharge 65 W qui fera passer votre jauge de 0 à 100 % en moins de 25 minutes. Mais ce n’est pas tout puisque plus tard dans l’année, un chargeur 120 W fera passer ce chiffre en dessous des 17 minutes…

Ne traînez pas trop, on vous rappelle que la promo n’est valable qu’aujourd’hui…

Les + du Black Shark 4 :