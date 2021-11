Le Black Friday chez MyAmplifiers : 8 amplificateurs GSM/4G jusqu’à -60%

Si vous êtes dans une zone où vous « ne captez rien », vous savez à quel point il est frustrant de recevoir un appel, les rares fois où votre téléphone sonne : « attends, je te rappelle depuis mon fixe » ou « deux secondes, je monte au premier ça capte là-haut ». Si c’est avec un ami, c’est déjà pénible, mais si c’est pour répondre à un employeur ou encore pire… à un client potentiel, c’est une catastrophe au niveau de votre image.

8 appareils à moitié prix !

La solution réside dans l’adoption d’un amplificateur de signal qui se compose d’une antenne extérieure facile à installer et d’un boîtier qui va amplifier le signal pour le redistribuer dans votre habitation. La bonne nouvelle c’est qu’en ce moment chez le Français MyAmplifiers, on célèbre aussi le Black Friday avec des offres de -50 à -60% sur pas moins de 8 appareils tribandes GMS et/ou 4G les plus populaires : LCD-300GD, BD-300GDW, LCD250-GSM+4G, NS-2000-Smart, LCD250-4G-D, LCD250-GSM+4G-PRO, NS-300-Multi et NS-600-Multi.

Satisfait ou remboursé !

Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais il s’agit des meilleurs appareils avec ici une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, un parafoudre offert, un kit complet d’utilisation, une garantie de 3 ans et une assistance gratuite. Pour savoir celui qui vous convient il suffit de choisir votre pays, la superficie de votre maison, appartement ou bureau et de sélectionner votre opérateur mobile (Orange Bouygues SFR, Free, mais aussi Prixtel, Sosh, RED, NRJ, Coriolis, La Poste Mobile, etc.) Vous pourrez donc «arroser» un bâtiment où il n’est normalement pas possible de prendre ou passer un appel. C’est une alternative sûre au VoWiFi : la possibilité de faire passer vos appels GSM via votre box. Malheureusement cette option qui est proposée par certains opérateurs n’est pas disponible sur tous les modèles de smartphones en plus d’avoir des résultats mitigés. Notez que vous pouvez aussi opter pour un amplificateur uniquement 4G si par exemple votre salle d’attente ou votre self ne capte pas ce réseau…