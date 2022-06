L’aspirateur-robot Yeedi Vac 2 Pro en promo à 349,99 € au lieu de 449,99 €

Les aspirateurs-robots qui lavent aussi les sols passent à la vitesse supérieure avec le Yeedi Vac 2 Pro. Cet appareil passe la serpillière grâce à son réservoir d’eau, mais il est bien plus efficace que les autres grâce à son balai oscillant qui enlève les tâches et à sa technologie de mappage visuel.

Les aspirateurs-robots sont de plus en plus nombreux à proposer une fonctionnalité leur permettant de passer la serpillière. C’est assez pratique, mais la plupart d’entre eux se contentent d’avancer en traînant derrière eux leur surface en tissu imbibé d’eau. Le Yeedi Vac 2 Pro fait mieux que les autres puisque sa serpillière oscille d’avant en arrière pour frotter la surface à nettoyer comme vous le feriez à la main. Vous arrivez à vos fins 5 fois plus vite que si vous le faisiez vous-même et un résultat parfait en toute circonstance.

Puissant et intelligent

Mais ce n’est pas le seul atout du Yeedi Vac 2 Pro puisque ce dernier embarque une technologie de mappage visuel. Il évite les objets et des meubles : il esquive et emprunte systématiquement le meilleur chemin tout en aspirant à une puissance de 3000 Pascals. Cette aspiration lui permet d’éliminer les saletés, les moutons, les miettes et même les poils d’animaux dans les endroits les plus difficiles comme la moquette ou les tapis. Il est si peu épais, qu’il passe sous vos meubles, lits, canapés, etc.

Endurant et programmable

Malin, il identifie ces surfaces pour augmenter son pouvoir d’aspiration et éviter de les mouiller inutilement. Vous n’êtes donc pas obligé de le surveiller sans cesse. Le Yeedi Vac 2 Pro est d’ailleurs programmable depuis l’appli : vous pouvez le faire travailler quand vous n’êtes pas là ou bien le faire nettoyer une chambre plutôt qu’une autre. Avec sa batterie de 5200 mAh, il peut fonctionner jusqu’à 2 heures sans repasser par sa base de recharge.

Notez enfin que l’appareil peut fonctionner avec une base d’accueil et de vidange vendue séparément. Cette dernière aspire les saletés dans un sac étanche de 2,5 litres. Avec cet accessoire, vous n’avez pas besoin de vider le compartiment à la main : il suffit de changer le sac tous les 30 jours.

70 € de réduction !

Alors qu’il est normalement en vente à 449,99 €, le Yeedi Vac 2 Pro est proposé en ce moment chez Amazon à seulement 349,99 € avec une réduction de 30 € sur la page produit et une autre ristourne de 70 € grâce au code 6AVQQCQT. Notez enfin que la livraison de l’appareil est gratuite, que la garantie est de deux ans et que vous pouvez retourner l’appareil gratuitement sous 30 jours…

Les + du Yeedi Vac 2 Pro :