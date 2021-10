Lancement du Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE : le meilleur prix chez Goboo

Le Xiaomi Mi 11 n’en finit plus de se décliner. Après un Mi 11 Lite et un Mi 11 Lite 5G, voici le Mi 11 Lite 5G NE pour New Edition. Ce dernier est disponible en 4 couleurs chatoyantes : noir truffe, blanc flocon, bleu bubblegum et rose pêche. Depuis aujourd’hui, il est possible de précommander la bête en faisant un dépôt de 20 € sur le site Goboo. Vous paierez le reste entre le 18 octobre et le 20 octobre pour obtenir des bons d’achat de 10 € à 70 €. Ces bons dépendent du modèle que vous désirez commander, pour en savoir plus, rendez-vous à cette adresse.

Le prix des appareils est aussi très intéressant, en particulier la version 6 Go +128 Go qui est affichée à 299 € au lieu de 369 € sur le site officiel de Xiaomi.

Une fiche technique bien alléchante

Mais quelles sont les caractéristiques affichées par ce Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE ? Ce dernier embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 778G très séduisants avec 6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X (et 128 ou 256 Go de stockage UFS) et un magnifique écran AMOLED 90 Hz Dolby Vision 10 bits de 6,55 pouces (16,6 cm) et traité Corning Gorilla Glass 5. Mais ce n’est pas tout puisque le design de l’appareil est aussi très réussi avec ses 158 grammes et son épaisseur de seulement 6,8 mm. L’autonomie n’est pas en reste avec un accu de 4250 mAh qui lui assure au moins deux jours d’endurance et une charge rapide de 33 W qui fait passer sa jauge de 8 à 58 % en 23 minutes.

Une partie photo complète et de qualité

La partie photo est aussi très complète avec un excellent capteur principal de 64 mégapixels, bon de jour comme de nuit (ouverture f/1.79), un ultra grand-angle de 8 MP qui capture des clichés à 119° et un dernier objectif macro de 5 MP pour des prises de vue à seulement 3 cm du sujet (roche, insecte, fleur, etc.) Enfin, l’appareil propose des haut-parleurs stéréo et est compatible NFC. On ne peut pas faire plus complet !

Livraison gratuite et rapide depuis l’UE

Pas de surprise au niveau de la livraison puisque vous recevrez l’appareil en 5 jours maximum depuis l’Espagne sans payer de frais de douane et de frais de port. Bien sûr le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE est garanti 2 ans.

Les + du Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE :