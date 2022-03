Lancement du POCO X4 Pro 5G chez Goboo à partir de 249 €

La marque chinoise proche de Xiaomi profite du Mobile World Congress 2022 pour lancer son POCO X4 Pro 5G ce 28 février. Vous le savez sans doute, mais la marque de fabrique de POCO reste le rapport qualité/prix de ses appareils avec des tarifs très bas, mais des fonctionnalités et des composants les plus « Premium » possible. Ce nouveau POCO embarque donc un SoC Qualcomm Snapdragon 695 compatible 5G avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de mémoire de stockage. La première bonne surprise concerne son écran puisqu’on a affaire à une dalle AMOLED de 6,6 pouces (16,7 cm) avec un balayage de 120 Hz pour une navigation extra fluide.

Un rapport qualité-prix affolant…

Comme la firme chinoise en a l’habitude, le POCO X4 Pro 5G propose une belle batterie de 5000 mAh, mais ce qui change cette année c’est la charge rapide qui passe d’un moyen 33 W à un excellent 67 W : comptez une trentaine de minutes pour recharger complètement la batterie. Côté photo vous êtes surclassé avec le POCO X4 Pro 5G puisqu’il intègre un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un capteur macro de 2 MP, mais surtout l’excellent objectif 108 MP qui équipe déjà les Xiaomi 11T Pro. Et ce n’est pas terminé puisque, fidèle à sa réputation, le POCO X4 Pro est très joli avec 3 coloris au choix : Laser Black, Laser Blue et POCO Yellow…

50 € de réduction sur les deux modèles !

Pour son lancement, le POCO X4 Pro 5G est proposé à 249 € au lieu de 299 € dans sa version 6 Go + 128 Go en cumulant le coupon sur la page du produit et la réduction pour les acheteurs de la première heure (il faudra précommander le 28 février avec un acompte de 20 €) et réaliser l’achat le 2 mars. La version avec 8 Go + 256 Go passe quant à elle de 349 € à 299 €. Notez que les 500 premiers clients recevront un sac POCO et qu’en invitant deux amis vous pourrez participer à un tirage au sort pour gagner un Xiaomi Pad 5 ou des bons de réduction.

Livrés gratuitement d’Espagne, les appareils sont dédouanés et acheminés chez vous entre 3 et 7 jours !

Les + du POCO X4 Pro 5G :