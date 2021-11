Lancement du POCO M4 Pro, la 5G à seulement 169,90 €

POCO propose l’impossible à chaque nouvel appareil avec des prix très bas et une fiche technique spectaculaire. Cette journée est marquée par la sortie du POCO M4 Pro, un appareil 5G au look surprenant sous la barre des 200 €. Voyons ce qu’il nous réserve comme surprises…

Le POCO M3 Pro avait posé les bases avec un appareil au design particulier, peu cher, mais surtout complet en photo et compatible 5G. Le POCO M4 Pro est presque un copier-collé du Redmi 11 qui n’est pas encore sorti chez nous avec sa puce MediaTek Dimensity 810 qui conviendra à la plupart de jeux 3D, ses 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4X et ses 64 ou 128 Go de stockage. L’écran du POCO M4 Pro est constitué d’une dalle IPS de 6,6 pouces (16,7 cm) avec une définition FHD+, mais surtout d’un rafraîchissement 90 Hz. Une fonctionnalité normalement réservée aux appareils plus chers.

Un gros capteur 50 mégapixels « tout terrain »

Côté photo, on reconnaît le très grand bloc photo rectangulaire « à la POCO » avec seulement 2 objectifs. Pas de fioriture ici puisque Xiaomi a misé sur l’essentiel avec seulement deux capteurs (exit le mode macro inutile !) : un objectif 50 mégapixels 4K avec un mode Nuit efficace et un ultra grand-angle de 8 MP qui fait le café. Les selfies seront assurés par un mode de 16 MP en façade. Xiaomi oblige, on retrouvera un port jack, un IR blaster pour transformer l’appareil en télécommande universelle et un tuner FM. En ce qui concerne la batterie, la firme chinoise n’a jamais lésiné et on retrouve le « classique » accu de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Pour le son, l’appareil est équipé de haut-parleurs stéréo et on trouvera aussi un capteur d’empreintes digitales sur la tranche.

Le prix et la promo pour les « early birds »

La version avec 4 Go de RAM est proposée à 199,90 €, mais les acheteurs pourront obtenir une réduction chez AliExpress du 11 au 13 novembre puisque l’appareil pourra être acheté à 169,90 € ! Pareil pour la version 6 Go + 128 Go qui passera sur cette période de 219 € à 189,90 €. Il faudra juste utiliser le code 11AE30 pour les deux modèles. Vous trouverez plus d’informations sur le site du Xiaomi Store d’AliExpress à partir du 11 novembre.

Notez enfin que d’autres codes promo sont valable pour tout le site. Par exemple, obtenez 8 € de réduction sur 50 € d’achat avec le code 11AE08. Mais aussi 11€ sur 70 € avec le code 11AE11, 15 € sur 110 € avec 11AE15, 22 € sur 150 € avec 11AE22, 30 € sur 199 € avec 11AE30, 45 € sur 299 € avec 11AE45 et 60 € sur 399 € avec 11AE60.

Les + du POCO M4 Pro :