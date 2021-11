Lancement du POCO M4 Pro 5G en avant-première avec Goboo

Le POCO M4 Pro 5G offre des performances et une vitesse accrues par rapport à ses prédécesseurs. Il est équipé de la puce Dimensity 810 gravée en 6 nm pour offrir une meilleure expérience et une meilleure efficacité énergétique. L’appareil est livré avec un chargeur rapide 33 W. Grâce à la technologie 90 Hz l’écran de 6,6 pouces FHD+ propose une expérience visuelle fluide et très “Premium”.

Un très bon rapport qualité/prix

L’objectif principal de l’appareil photo de 50 mégapixels et l’ultra grand-angle 119° permettent d’obtenir plus de détails dans vos photos avec un mode nuit resplendissant et de la vidéo 4K. POCO a été lancé dans 35 pays à travers le monde, a expédié 6 millions de téléphones mobiles au cours des trois dernières années. Une prouesse qui ne doit rien au hasard.

Comparaison entre POCO M4 Pro 5G et POCO M3 Pro 5G

Fondée en 2020, Goboo s’engage à construire une plate-forme de commerce électronique efficace pour fournir aux consommateurs du marché européen des produits technologiques de haute qualité. Les produits commandés chez Goboo sont expédiés depuis des entrepôts locaux en Europe. Son réseau logistique couvre 21 pays avec un délai de livraison moyen de 2 à 7 jours. En outre, Goboo offre un retour inconditionnel des produits sous 14 jours et une garantie de 2 ans.

Le prix et les avantages à commander avant les autres

Le POCO M4 Pro sort le 11 novembre 2021, mais vous pouvez dès à présent le commander en faisant un dépôt de 20 € qui seront déduits de votre paiement final. L’appareil est vendu jusque’au 14 novembre au prix de 174 € pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (au lieu de 219 €) et 194 € pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (au lieu de 239 €). Avec le code Goboo995 que vous pouvez entrez lors du dépôt de 20 €, vous recevrez en cadeau le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 (pour et un sac en toile.

Pour plus de détails, visitez www.goboo.com

Les + du POCO M4 Pro :