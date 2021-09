Lancement du iiiF150 R2022 blindé à 168 € au lieu de 233 €

Solides, étanches, mais trapus, épais et un peu limités : c’était jusqu’ici la définition des smartphones « rugged », ces appareils adaptés au travail en extérieur, au camping ou au sport. Ce iiiF150 R2022 va sans doute changer la donne : il est assez beau, fin (15,5mm) et disponible en 3 couleurs (noir volcanique, gris métal ou camouflage Sahara). C’est aussi un smartphone avec un très bel écran 6,78 pouces (17,22 cm) rafraîchi en 90 Hz d‘une résolution de 2460 x 1080 pixels tout en étant très lumineux. Côté performances, c’est aussi très intéressant avec un SoC Helio G95 2GHz plus puissant qu’un Snapdragon 732G et 8 Go de RAM UFS 2.1. Compatible NFC, il embarque 128 Go de stockage extensible à 256 Go. Côté photo, c’est très complet avec un objectif principal de 64 mégapixels, un module dédié aux clichés de nuit de 20 MP (avec des LED infrarouges pour un résultat parfait) et un mode macro.

Antichocs, étanche et résistants aux hautes températures

Enfin sa batterie de 8300 mAh vous permettra de vous tenir éloigné d’une prise de courant pendant plus de 3 jours. Le prix de l’appareil est de 233 €, mais pour son lancement le site AliExpress offre une grosse réduction de 65 € pour un coût final de 168 € (le prix peut légèrement varier en fonction du cours du dollar). À ce prix, il n’y en aura pas pour tout le monde. La promotion commence aujourd’hui et prendra fin le 12 septembre !

Les + du iiiF150 R2022 :