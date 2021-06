Lancement du Dreame T30 : 16 € d’économie et un cadeau à la clé !

Pour le lancement du Dreame T30, AliExpress propose une réduction de 16 €. Cela ramène le prix de l’appareil à 321 €. Plus fort, si vous faites partie des 150 premiers acheteurs, vous recevrez en plus une serpillière électrique rotative d’une valeur de 117 €…

Le Dreame T30 est un aspirateur à main sans fil très puissant avec un moteur qui développe 150 000 tours par minute, une aspiration de 190 AW et 27 000 Pascals. Ses filtres exclusifs lavables retiennent 99,67 % des particules. Silencieux il est aussi léger et pratique avec sa barre en fibre de carbone. Le T30 est aussi livré avec plusieurs accessoires : brosse multi surface, mini-brosse motorisée, brosse 2-en-1, brosse de dépoussiérage, diverses extensions, barre en fibre de carbone, support mural, etc.

Comme tous les appareils de ce type, on trouvera une brosse anti emmêlement, mais ici l’accessoire est livré avec un rouleau extra large en silicone. Il est équipé d’un réservoir facile à vider de 600 ml et d’un écran LCD qui affiche en temps réel la jauge de batterie restante, des indications sur le programme de nettoyage et sur quand remplacer le filtre. Notez que le T30 détecte la poussière et ajuste le bon niveau d’aspiration en fonction de la saleté présente au sol. Sa batterie au lithium amovible autorise 35 minutes d’autonomie (90 minutes en utilisation « éco »).

Un lancement avec un prix réduit et un cadeau

Pour le lancement, le Dreame T30 est proposé à 338 €, mais vous pourrez profiter d’une réduction de 16 €. Cela ramène le prix de l’appareil à seulement 321 € avec les frais de port offerts. Cette promotion automatique est valable jusqu’au 26 juin, mais ce n’est pas le seul point intéressant puisque pour les 150 premières commandes, les clients recevront en cadeau une Dreame CC. Il s’agit d’une serpillière électrique rotative d’une valeur de 116 € (elle sera expédiée séparément d’un autre entrepôt européen).

