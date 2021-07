Lancement de la Yeedi Mop Station : 100 € de cadeau !

Si vous suivez un peu le petit monde des appareils connectés, vous avez forcément eu vent des aspirateurs-robots et de cette catégorie particulière d’appareil qui passe l’aspirateur et qui nettoie les sols grâce à leur réservoir d’eau.

Ce Yeedi Mop Station est la version la plus avancée de type de machine puisqu’elle est dotée d’une station qui permet de recharger les batteries et de faire le plein d’eau.

Les aspirateurs-robots qui passent la serpillière sont devenus très communs, mais leur action est limitée par le réservoir d’eau qu’ils embarquent. Une fois qu’il n’y a plus d’eau, c’est terminé ! Il faut en plus nettoyer à la main de réservoir de saleté, remettre de l’eau et recommencer. Le Yeedi Mop Station est un appareil entièrement automatique qui correspond mieux aux grandes surfaces. Elle est constituée d’une base qui permet de recharger la batterie de 5200 mAh (180 minutes d’autonomie en une seule charge), mais aussi de faire la vidange.

Tout est automatique

L’eau propre va chasser les saletés et remplir à nouveau le réservoir. Tout ce que vous avez à faire c’est de remplir le bac de 3,5 litres et de vider l’eau sale. Pas de démontage et pas de manipulation compliquée. La Yeedi Mop Station coûte 649 € et propose une aspiration très puissante de 2500 Pascals efficace sur sols lisses, tapis et moquettes. C’est une toute nouvelle manière de faire le ménage sans perdre son temps. L’appareil est doté de capteur laser qui lui permet de s’orienter et d’optimiser sa route. Bien sûr tout est programmable depuis l’application mobile.

100 € de cadeau pour une réservation

Disponible en août, il est possible de réserver la Yeedi Mop Station sans payer. Les 300 premières réservations donneront le droit à plus de 100 € de cadeau avec un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6 et des accessoires supplémentaires pour votre Mop Station (une brosse rotative en silicone, 3 jeux de filtres et 3 jeux de chiffons-serpillières). C’est Noël en été…

Les + de la Yeedi Mop Station :