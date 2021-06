Lancement de la montre Android Kospet Optimus 2 à 150 €

Dans la catégorie des montres électroniques il y a les montres connectées qui s’appairent avec un smartphone, peuvent recevoir les messages et les notifications et il y a les montres 100 % autonomes. Cette Kospet Optimus 2 fait les deux ! Vous pouvez passer d’un mode à l’autre quand vous le voulez (mode Android ou mode « Lite »). Dans le mode autonome, vous pouvez utiliser une carte SIM pour passer des appels, envoyer des messages et même utiliser Google Maps puisque la montre intègre une puce GPS (avec les standards russe et chinois Glonass et Beidou). Dans ce cas de figure, la montre propose 2 jours d’autonomie avec sa batterie de 1260 mAh.

En mode « connectée », vous aurez pas loin de 5 jours devant vous. Le cadran tactile de 1,6 pouce (4 cm) est assez confortable sans être trop lourd au poignet. Il est bien sûr possible de customiser l’apparence de l’écran.

Capteur photo Sony et vidéo HD

Petite excentricité, la montre est capable de prendre des photos ! Elle embarque en effet un capteur Sony IMX214 de 13 mégapixels avec un flash. Cet objectif est monté sur une rotule qui tourne à 90° : vous pouvez donc utiliser votre appareil pour la visio. Dans les années 80, on nous avait promis des voitures volantes et des « montres-téléphones ». Si attends toujours les premières, nous avons au moins les secondes… Côté performances, le SoC Mediatek Helio P22 avec 4 Go de RAM fait très bien l’affaire pour faire tourner Android 10 sans problèmes.

Notez aussi que la Kospet Optimus 2 est une montre pour sportif puisqu’elle peut monitorer 31 activités, qu’elle peut afficher votre saturation en oxygène et qu’elle surveille vos phases de sommeil. Les 50 premiers clients recevront gratuitement un bracelet de rechange : noir ou brun. Et jusqu’au 28 juillet, les acheteurs de la montre peuvent acheter une base de chargement pour moitié prix (8 € au lieu de 16 €). Le câble de chargement est bien sûr vendu avec la montre, mais cette base supplémentaire dispose en plus d’une « power bank » de 1000 mAh à emmener en voyage ou à laisser au bureau par exemple.

Les + de la Kospet Optimus 2 :