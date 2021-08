La Yeedi Mop Station à 599 € au lieu de 649 €

Les aspirateurs-robots sont de plus en plus nombreux à proposer une fonctionnalité leur permettant de passer la serpillière. C’est assez pratique, mais le système est limité par la quantité d’eau embarquée dans l’appareil : rarement au-dessus de 350 ml… Il faut donc vider l’eau, remplir le réservoir et relancer la machine. Mais ça c’était avant la Yeedi Mop Station qui est un appareil qui correspondra mieux aux propriétaires de maisons ou de grands appartements.

Une vidange de l’eau sale exclusive

L’appareil est en effet constitué d’une base qui permet de vidanger l’eau sale et de remplir le réservoir d’eau propre. Tout ce que vous avez à faire c’est de vider le bac d’eau sale et de remplir le bac d’eau propre. Avec 2 x 3,5 litres, vous pouvez vous permettre de changer l’eau tous les 10 lavages : en fonction de vote surface au sol, vous serez tranquille pendant une période allant de 3 semaines à 2 mois. Pas de démontage et pas de manipulation compliquée. Les passages ne sont pas « passifs », mais ils s’opèrent avec des balais rotatifs qui frottent le sol. La base est faite pour la vidange, mais aussi pour la recharge de la batterie.

Cette dernière dispose d’une puissance de 5200 mAh ce qui permet à l’appareil de fonctionner pendant 3 heures non-stop. Un appareil efficace quand on sait en plus que la Yeedi Mop Station est dotée de capteurs laser qui lui permet de s’orienter et d’optimiser sa route en fonction de son environnement. Côté puissance, pas de quoi s’en faire puisque l’aspiration de 2500 Pascals est efficace sur tous types de sols et avec les détritus les plus difficiles à avoir : terre, sable, poils d’animaux, etc.

50 € de réduction et des cadeaux !

Alors qu’il sera en vente à 649 €, la Yeedi Mop Station est proposée en exclusivité chez AliExpress pour 599 €, soit 50 € de réduction immédiate ! Mais ce n’est pas tout puisque pour les 300 premières commandes, vous pourrez gagner des cadeaux sympas comme des accessoires supplémentaires pour votre Yeedi Mop Station ou un bracelet connecté Xiaomi Mi Band 6. Notez enfin que la livraison de l’appareil se fait rapidement depuis la Pologne et que la TVA est bien sûr incluse dans le prix, tout comme les frais de port.

Les + de la Yeedi Mop Station :