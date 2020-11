La montre-smartphone Kospet Prime 2 à -50%, avec en cadeau une montre connectée gratuite !

La Kospet Prime 2 est plus qu’une montre connectée, c’est une «montre smartphone». Elle dispose de son propre slot nano-SIM et même d’une caméra rotative pour la visioconférence. C’est un appareil sous Android 10 qui embarque aussi sa propre puce GPS et un très bel écran AMOLED. Normalement affichée au prix de 360 € elle est en ce moment en promo à 170 €. Mais ce n‘est pas tout puisque pour tout achat de cette montre, vous recevrez la montre connectée Kospet V12 en cadeau !