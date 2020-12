La console portable «retrogaming» Supretro à 79 € au lieu de 159 €

Cette console portable est une petite bombe : elle embarque un processeur ARM Cortex A7 suffisamment puissant pour émuler 14 systèmes prestigieux : Dreamcast, PlayStation, PSP, Super Nintendo, Game Boy Advance Xbox, N64, PSP et bien sûr les émulateurs d’arcade FBA (NeoGeo/Capcom CPS) et MAME. Avec ces deux derniers, vous avez à disposition un catalogue exceptionnel de jeux mythiques : Street Fighter II, Mortal KonBat, Aliens VS Predators, Fatal Fury, Samurai Showdown, Metal Slug, Pac-Man, Raiden, R-Type, Shinobi, Super SideKick, Virtua Fighter, Dungeons & Dragons, NBA Jam, Ridge Racer, Virtua Tennis…

Un catalogue de 10 000 jeux à disposition

La mémoire interne de 32Go (extensible à 128 Go) vous permettra de stocker plus de 2300 jeux. Pas besoin d’aller les chercher ici et là puisque vous pourrez les télécharger depuis une plate-forme dédiée (10 000 titres à récupérer en WiFi). Notez qu’il est possible d’ajouter une manette en Bluetooth et que la machine se branche potentiellement en HDMI sur votre TV. Le multijoueur est alors permis sur grand écran, mais en solo l’écran LCD de 3,5 pouces est très agréable. La machine en elle-même propose 6 boutons d’action, un stick analogique souple et une croix directionnelle pour les jeux les plus vieux. Enfin la batterie de 4000 mAh autorise entre 4 et 6 heures de jeu non-stop…

Affichée à 96 €, vous aurez une réduction supplémentaire avec le code C5BE5EA912912000 (à entrer après avoir cliqué sur Buy Now (Acheter maintenant) : le prix sera alors de 79 €, frais de port compris.

Pourquoi conseillons-nous cette mini console ?

Une collection énorme de jeu mythique dans la poche

Une réduction de 80 € !

Une batterie confortable et la possibilité de jouer sur sa télé

Avec le code promo C5BE5EA912912000