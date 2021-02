iPhone 12 : le smartphone d’Apple est à prix imbattable sur Rakuten

L’iPhone 12 est un des smartphone les plus populaires de ces derniers mois. Grand nombre de personnes aimeraient se l’offrir mais à un prix de départ de 879 euros, ils y réfléchissent à deux fois avant de passer à l’acte (et on les comprend). Heureusement, il est possible de l’avoir du coté de chez certains marchands à un prix un peu plus « doux ».

C’est le cas du coté de l’enseigne Rakuten. Le modèle embarquant 64 Go de mémoire de stockage interne y est affiché à 776 euros. Cela fait donc une économie non négligeable et toujours bonne à prendre de 103 euros par rapport à son prix de base conseillé.

De plus, la livraison est gratuite et le vendeur assure un envoi avec suivi et remise contre signature avec un délai compris entre 3 et 5 jours ouvrés. Le smartphone bénéficie également de la garantie constructeur de 2 ans et sera donc pris en charge dans le cas d’une éventuelle demande en magasin agrée Apple.

iPhone 12 : un smartphone premium qui a tout pour lui

Revenons-en à présent à l’iPhone 12, à ses caractéristiques et fonctionnalités qu’il propose. Le terminal est pourvu d’un superbe écran Super Retina XDR OLED d’une diagonale de 6.1 pouces (résolution 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio). De quoi profiter au max de vos contenus multimédias, vous adonner à vos jeux préférés tout en bénéficiant d’un confort visuel optimal.

On retrouve le processeur Apple A14 Bionic (gravé en 5nm) qui lui assure, comme la plupart des modèles de smartphones haut de gamme sortis en 2021, tel que le Xiaomi Mi 11, une compatibilité avec le réseau 5G, mais également des performances haut de vol, une réactivité et rapidité d’exécution dans les applications assez bluffante.

Les amateurs de photographie ne seront pas déçus puisque la partie photo est au fil des ans, un point qu’Apple tient à améliorer sur ces nouveaux appareils. L’iPhone 12 ne fait donc pas exception à la règle et se targue d’embarquer un double capteur photo avancé (ultra-grand-angle, grand-angle).

Souvent critiquée, l’autonomie du nouvel iPhone 12 semble être de meilleure augure puisque le terminal embarque une batterie de 2 227 mAh lui assurant (enfin) assez d’énergie pour tenir au minimum une journée sans passer par la case recharge. Recharge qui est soulignons-le, compatible charge rapide 18W.

Pour le reste, il se contente d’une mémoire RAM de 4 Go, largement suffisants, lorsqu’on connait le savoir-faire d’Apple en matière d’optimisation logicielle. A ce propos, c’est iOS 14, qui est au commande, toujours très facile d’utilisation et très intuitif. Pour finir, l’iPhone 12 dispose également d’une des meilleures résistance à l’eau du marché grâce à sa certification IP68.

Pourquoi conseillons-nous ce smartphone ?