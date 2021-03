Imprimante 3D deux couleurs : la Geeetech A10M en promo à 228 €

Les imprimantes 3D sont de plus en plus perfectionnées. Entre les appareils de plus en plus précis, les fonctionnalités qui se multiplient ou les imprimantes à résine, la nouvelle mode ce sont les appareils qui permettent de mixer des filaments de deux couleurs différentes comme cette Alfawise U20 Mix…

Il y a quelque temps, nous vous avions présenté l’imprimante couleur Alfawise U20 Mix : un appareil qui permet de faire des objets en utilisant des filaments de 2 couleurs différentes. Toujours affichée aux environs de 380 € avec notre code promo, cette imprimante 3D vient se faire concurrencer sur ses terres par la très prometteuse Geeetech A10M proposée à seulement 228 € (frais de port gratuits et livrée en moins de 7 jours depuis la République tchèque). Les objets en bichromie ne sont donc plus une exclusivité et force est de constater que Geetech est très agressif sur les prix.

Un appareil de précision…

Commençons par souligner que cette imprimante 3D propose un volume d’impression très confortable (22 x 22 x 26 cm) et qu’elle dispose de pas mal d’options intéressantes pour son prix : lit chauffant (110°), détection de filament, reprise d’impression, ventilation active, etc. Elle est aussi compatible avec un bon nombre de types de filament (ABS, PLA, PETG, etc.) et est très précise avec des couches de 0,1 mm et un positionnement de la buse au centième de millimètre (0,011 sur l’axe des X/Y et 0,0025 sur l’axe des Z).

La carte mère de la machine dispose d’un firmware open source. Cela qui veut dire que vous pourrez profiter de fréquentes améliorations ajoutées par la communauté d’utilisateurs juste en uploadant une nouvelle version du logiciel. L’appli permet de choisir des modèles préconçus, mais vous pouvez très bien modeler de ce vous voulez avec les programmes Simplify 3D, Cura, Slic3r ou EasyPrint 3D.

Les + de la Geeetech A10M :